Prévisions du jour vendredi 24 avril

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:30 Financière Tradition: résultats T1 07:00 Airesis: résultats 2019 07:00 BB Biotech: résultats T1 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires T1 (CC 14:00) - BNS as. g. (sans allocutions) - Allreal: as. g. - Arbonia: as. g. - Bâloise: as. g. - Bucher: as. g. - Edisun Power: as. g. - BC de Glaris: as. g. - Helvetia: as. g. - Lindt & Sprüngli: as. g. - Messe Schweiz: as. g. - Metall Zug: as. g. (spin-off de V-Zug) - VP Bank: as. g. INTERNATIONAL UE - CP du négociateur de l'UE sur la relation post-Brexit Michel Barnier à l'issue d'une semaine de discussions (13H00) G20 - Vidéoconférence des ministres du Tourisme du G20, sur la pandémie de Covid-19 USA - Commandes de biens durables mars (14H30) - Confiance des consommateurs avril (Uni Michigan) (16H00) ALLEMAGNE - Baromètre IFO du moral des entrepreneurs avril (10H00) GB - S&P Global Ratings actualise sa notation pour le pays (date susceptible d'être modifiée) ITALIE - S&P Global Ratings actualise sa notation pour le pays (date susceptible d'être modifiée) RUSSIE - Réunion de politique monétaire de la Banque centrale (12H30) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp