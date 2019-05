Prévisions du jour vendredi 24 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 07:00 Julius Bär: rapport intermédiaire 16:00 Lalique: as. g., Zurich 16:00 Perfect Holding: as. g., Lausanne - BKW: as. g., Berne - SEF Swiss Economic Forum 2019 (2e jour) INTERNATIONAL FMI - Conférence de presse du FMI sur la situation économique de la Russie (09H30) OCDE - 11e Forum économique international de l'OCDE pour l'Amérique latine et les Caraïbes (08H30) USA - Commandes de biens durables avril (14H30) JAPON - Prix à la consommation avril AUTRICHE - Production industrielle février (11H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp