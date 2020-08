Prévisions du jour vendredi 7 août

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:45 Conzzeta: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Coltene: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Orell Füssli: résultats S1 09:00 BNS: réserves de devises à fin juillet INTERNATIONAL FRANCE - Balance commerciale juin (08H45) - Emploi salarié au 2e trimestre (08H%) - Production industrielle juin (08H45) USA - Balance commerciale (14H30) - Chômage et créations d'emplois (14H30) ALLEMAGNE - Commerce extérieur juin (08H00) - Production industrielle juin (08H00) JAPON - Consommation des ménages juin (01H30) ITALIE - Commerce extérieur juin (10H00) CANADA - Emploi et taux de chômage juillet (14H30) ESPAGNE - Production industrielle juin (09H00) CHINE - Commerce extérieur juillet (05H00) RUSSIE - FitchRatings actualise sa notation pour le pays (date susceptible d'être modifiée) - Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp