Prévoyance : Kerialis et la SCB nouent un partenariat commercial

Cette année, Kerialis, l’institut de prévoyance et la SCB (Société de Courtage des Barreaux), deux organismes au service de la profession d’avocat, mettent en place un partenariat afin de proposer aussi bien aux avocats qu’à leurs salariés, une couverture de produits d’assurance et de protection sociale (santé, prévoyance, retraité, responsabilité civile professionnelle, assurance multirisque locaux professionnels).Kerialis, qui a enregistré 111 millions d'euros de cotisation en 2017, proposera ses garanties collectives aux salariés des avocats, qu'elle pourra également compléter par les offres de la SCB, lui permettant ainsi de couvrir tous les besoins des avocats en matière de protection sociale et d'assurance.Afin d'aller encore plus loin dans ce partenariat, Kerialis et la SCB ont mis en place une nouvelle offre santé pour les salariés des cabinets d'avocats, assurée par Kerialis."Construite sur la base d'un cahier des charges réalisé conjointement par les deux organismes, cette nouvelle offre se veut être la plus proche possible des besoins de la profession, et tarifée au plus juste", ont précisé les groupes dans un communiqué.