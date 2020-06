Prima Solutions annonce le lancement de Prima Compliance V9

Prima Solutions, éditeur de logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce le lancement de la version 9 de Prima Compliance, sa plateforme logicielle modulaire dédiée à la conformité Solvabilité II. Prima Compliance V9 est une solution totalement refondue désormais disponible en cloud et équipée d’une interface ergonomique pour une expérience utilisateur optimale. En outre, Prima Compliance V9 intègre au sein d’un même outil les piliers 1 et 3 de Solvabilité II, avec un module de calculs actuariels (ex-Ooliba) et un module de reporting réglementaire (ex-Assuretat), ainsi qu’un double mode de traitement des données pour la réalisation des calculs : en intégrant des états Excel déjà générés par l’utilisateur, ou en partant de données brutes directement traitées dans la plateforme.

Pour les professionnels du monde de l’assurance et plus particulièrement de l’actuariat, le respect de Solvabilité II nécessite de manipuler en masse des données toujours plus complexes. De plus, les exigences du régulateur évoluent chaque année et la tendance est à la multiplication des contraintes, avec comme exigence principale la traçabilité et l’auditabilité des données et des calculs réalisés. Il devient dès lors crucial pour ces acteurs de pouvoir récolter, intégrer et traiter ces données de manière rapide et sécurisée afin d’assurer leur reporting, tout en assurant la traçabilité de leurs opérations.

« Un an après les fusions de Prima Solutions, d’Effisoft et d’Ooliba, nos équipes de R&D ont su améliorer les fonctionnalités des logiciels de référence Assuretat et Ooliba. A présent, nous bénéficions pleinement des synergies du groupe en matière de R&D et des capacités d’intégration de ces produits. Nous sommes aujourd’hui heureux de lancer cette nouvelle offre globale qui répond aux souhaits de nos clients », commente Julien Victor, Directeur Général de Prima Solutions.

Prima Compliance V9 permet de répondre à ces exigences au sein d’un seul outil intégré qui garantit un reporting automatisé et sécurisé de bout en bout, couvrant l’ensemble des attentes du régulateur (ENS, QRT et les rapports requis par l’ACPR) avec l’assurance d’être toujours conforme aux évolutions règlementaires.

Une solution 100 % web et ergonomique qui garantit la fluidité des opérations

Cette nouvelle version est disponible en cloud et propose une interface simplifiée avec une ergonomie repensée, pour une meilleure usabilité de l’outil. Le temps passé sur chaque opération est réduit, ce qui permet de réaliser des gains de temps sur l’ensemble des remises, de l’intégration des données dans le moteur de calcul jusqu’à la remise des enveloppes XBRL sur le portail du régulateur.

Une offre modulaire intégrée qui répond aux exigences de Solvabilité II

La nouvelle version de Prima Compliance intègre au sein d’un même outil le pilier 1 pour les calculs actuariels, le pilier 3 pour le reporting règlementaire, et produit les calculs ORSA du pilier 2. La spécificité de la version 9 réside aussi dans le lien que fait cette interface entre le module de reporting règlementaire et le module de réalisation des calculs actuariels.

Ainsi, le module de calculs actuariels génère l’ensemble des calculs de la Formule Standard du SCR/MCR de Solvabilité II et les intègre dans le module de reporting. Ce processus complet permet aux acteurs du marché d’assurer leur conformité règlementaire avec une solution intégrée et automatisée, pour plus de sécurité et de traçabilité dans le traitement des données.

Un suivi des traitements de données de bout en bout avec une piste d’audit fiable

Cette nouvelle version permet deux modes de traitement des données, pour plus de flexibilité de la plateforme qui s’adapte aux méthodes de travail de ses utilisateurs. Ainsi, Prima Compliance V9 génère un reporting à partir d’états Excel déjà produits par l’utilisateur, et peut également traiter directement des données brutes récupérées dans le SI des clients. Le processus de génération des états règlementaires est alors automatisé sur l’ensemble de la chaîne de calculs et permet d’assurer une piste d’audit fiable en préservant la transparence des traitements de données.

Des fonctionnalités supplémentaires qui tiennent compte des besoins du marché

La nouvelle version de Prima Compliance propose des fonctionnalités supplémentaires spécialement développées pour simplifier le reporting Solvabilité II des professionnels de l’assurance et de la réassurance. Ainsi, Prima Compliance permet désormais aux acteurs du marché qui sont soumis pour certaines opérations aux exigences de Solvabilité I de calculer et de justifier le passage du Local Gap (Solvabilité I) à la règlementation Solvabilité II. Les utilisateurs peuvent ainsi élaborer leur bilan prudentiel complet et produire tous les justificatifs nécessaires liés aux changements de règlementations avec un seul outil.

En outre, les fonctionnalités d’imports et d’exports ont été enrichies pour plus de flexibilité dans les paramétrages, et l’amélioration des droits d’accès permet désormais d’affiner au maximum un environnement de travail pour la réalisation d’une opération particulière. Le développement des extractions de données permet également aux utilisateurs d’accéder instantanément, à tout moment du processus de conformité, et aussi souvent que nécessaire, à leurs données et en faire une extraction exploitable.