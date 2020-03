Primaires démocrates: Joe Biden donné vainqueur en Caroline du Sud

(Résultats actualisés)

par Trevor Hunnicutt et John Whitesides

COLUMBIA, Caroline du Sud, 1er mars (Reuters) - L'ancien vice-président Joe Biden est donné vainqueur de la primaire démocrate en Caroline du Sud, une victoire qui relance sa campagne et lui offre la possibilité de se présenter comme l'alternative "modérée" au favori Bernie Sanders.

Cette victoire en Caroline du Sud - quatrième Etat à voter afin de désigner l'adversaire de Donald Trump lors de la présidentielle de novembre prochain - donne un nouvel élan à sa campagne, trois jours avant le "Super Tuesday", au cours duquel 14 Etats se prononceront.

Selon des résultats partiels portant sur 85% des bureaux de vote, Joe Biden est crédité de 49 % des voix.

"Pour tous ceux qui ont été renversés, laissés pour compte - c'est votre campagne", a déclaré Joe Biden lors d'un événement à Columbia, en Caroline du Sud.

Le sénateur socialiste Bernie Sanders, qui espérait conforter son statut de favori, arrivait loin derrière, à 20%.

"Vous ne pouvez pas tous les gagner (...) Ce ne sera pas la seule défaite. Il y a beaucoup d'États dans ce pays et personne ne les gagne tous.", a ironisé Bernie Sanders devant une foule de sympathisants en Virginie.

Le milliardaire Tom Steyer était troisième à 11%. A l'issue du scrutin, Steyer a retiré sa candidature à l'investiture démocrate, alors même qu'il réalisait sa meilleure performance depuis le début des primaires.

Tous les autres candidats sont sous la barre des 10%.

Il s'agit de la première victoire pour Joe Biden aux primaires démocrates, après deux revers dans l'Iowa et le New Hamsphire et une deuxième place dans le Nevada.

Pendant des mois, l'équipe de campagne de Joe Biden affirmait que cet Etat servirait de "pare-feu" compte tenu de sa cote de popularité au sein de l'électorat afro-américain. L'ex-colistier de Barack Obama avait même laissé entendre que sa campagne serait en danger s'il ne remportait pas ce scrutin.

Joe Biden espère qu'une victoire confortable en Caroline du Sud suffira à freiner l'élan du sénateur progressiste Bernie Sanders qui, selon certains responsables démocrates, serait trop à gauche pour battre Donald Trump à l'automne prochain.

La candidature de Bernie Sanders s'est renforcée après chaque scrutin: d'abord au coude-à-coude avec l'ancien maire de South Bend Pete Buttigieg dans l'Iowa, avant de le devancer d'une courte tête dans le New Hampshire et de creuser l'écart avec ses concurrents dans le Nevada.

Lors du "Super Tuesday", Joe Biden devra également faire face à la concurrence de l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, qui a fait l'impasse sur les quatre premiers Etats.

