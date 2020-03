Primark ferme tous ses magasins au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - L'enseigne de Prêt-à-porter Primark a annoncé fermer l'ensemble de ses 189 magasins au Royaume-Uni à partir de dimanche soir en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Quelque 37.000 employés sont concernés par ces fermetures de magasins.

L'enseigne a annoncé cette décision en mettant en avant "la santé et le bien-être de ses employés".

"Primark s'est engagé à soutenir tous ses employés directement touchés par ces fermetures de magasins avec le paiement complet de leurs heures pour une période de 14 jours, à la suite de laquelle la situation sera examinée", a indiqué l'enseigne.

Si les pubs, restaurants, théâtres, cinémas et salles de gym sont fermées depuis vendredi au Royaume-Uni en raison du nouveau coronavirus, les magasins restent ouverts.

Plusieurs enseignes ont toutefois décidé de fermer leurs magasins comme les enseignes de prêt-à-porter Topshop et New Look et les grands magasins Selfridges, Harrods et John Lewis, qui a annoncé samedi fermer l'ensemble de ses 50 magasins.

Le patron du groupe Timpson a aussi annoncé la fermeture de 2.150 cordonneries à partir de lundi soir.

