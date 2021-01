Primonial : 10,19 milliards d'euros de collecte brute en 2020

Primonial a enregistré une collecte brute de 10,19 milliards d'euros en 2020. La collecte pour le compte de clients particuliers, au travers des différents canaux de distribution (direct, indirect, et plateformes d'Assurances) a atteint 5,83 milliards. Pour le compte de clients institutionnels, elle s'établit à 4,36 milliards, contre 4,8 milliards d'euros en 2019. La collecte nette a atteint, elle, 4,76 milliards. La collecte nette de la gamme OPCVM s'est élevée à 2 milliards, dont 1,72 milliard pour La Financière de l’Echiquier (LFDE).



La société de gestion aura, en 2020, dépassé le niveau de sa collecte nette historique de 2007 qui totalisait 1,4 milliard, et enregistre ainsi un nouveau record depuis sa création il y a 30 ans.



L'effet performance des fonds, représentant 971 millions, vient s'ajouter à la collecte nette pour afficher un encours sous gestion à fin décembre de 12,2 milliards.



Le rythme de la collecte a été assez régulier tout au long de l'année, et LFDE anticipe une année 2021 soutenue, grâce notamment à la dynamique de la performance des fonds.



Primonial a terminé l'année avec 50,66 milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés.