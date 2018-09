Primonial Partenaires nomme un responsable juridique et réglementaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gianni Romeo, 46 ans, rejoint Primonial Partenaires, société du groupe Primonial dédiée aux CGP(I) et prend la responsabilité du département juridique et réglementaire. Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, cette nomination a pour objectif de renforcer l’activité du pôle juridique et réglementaire pour Primonial Partenaires et d’accompagner les CGP(I) partenaires sur ces questions.Titulaire d'un DEA de Droit Social (Paris II Panthéon-Assas), il débute sa carrière en 1998 comme Conseiller juridique et fiscal chez Aviva Vie puis intègre en 2006 Rothschild & Cie Gestion pour la plateforme Sélection R au poste de juriste. En 2011, il devient Responsable juridique et réglementaire chez Natixis Wealth Management pour la plateforme Sélection 1818. Depuis 2012, il est également chargé d'enseignement à Paris-Dauphine pour le Master Gestion de Patrimoine et Banque Privée.