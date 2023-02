Primonial REIM France : acquisition de plusieurs actifs de santé pour le compte de SCPI Primovie

Primonial REIM France annonce avoir récemment acquis 8 établissements de santé, cliniques et hébergements pour personnes âgées dépendantes, auprès de BNP Paribas REIM pour le compte de sa SCPI Primovie. Cette acquisition fait suite à l’acquisition de 4 premiers actifs fin octobre. Le portefeuille se compose d’actifs présentant des activités diversifiées : cliniques MCO, cliniques SSR et Psychiatrique, et EHPAD. Les 12 établissements développent au total un peu plus de 78 600m² de surface et représentent une capacité d’accueil de plus de 1 340 lits et places.



Les différents établissements sont localisés dans les régions françaises suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes (3), Centre-Val de Loire (1), Hauts-de-France (1), Ile-de-France (2), Normandie (1), Occitanie (2) et Provence-Alpes-Côte-d'Azur (2).



Les actifs sont intégralement loués, dans le cadre de baux fermes longue durée, à deux locataires de premier plan en Europe et renommés sur le marché des soins de santé : Korian et Ramsay Santé.



Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM France, déclare : " L'immobilier de santé sera au cœur de notre stratégie pour 2023 et cette acquisition d'envergure s'inscrit parfaitement dans notre feuille de route. Elle permet à Primonial REIM de consolider encore davantage ses relations partenariales avec les opérateurs de santé. Notre ambition : financer des infrastructures immobilières de qualité en France et en Europe et conforter ainsi notre statut de plateforme européenne leader en immobilier de santé ".



Dans le cadre de cette transaction, Primonial REIM France a été conseillé par l'Etude Cheuvreux (Me Marie-Anne Le Floch) pour le volet notarial, le Cabinet Fairway (Me Frédéric Lefebure) pour la partie juridique, le cabinet Denjean (Clarence Vergote) pour la partie comptable, Careit (Filippo Monteleone et Giuseppe Zolzettich) pour la partie opérationnelle et technique et KPMG (Me Jean-Etienne Chatelon) pour le volet fiscal.