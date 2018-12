Primonial REIM achète une clinique en Occitanie pour 14 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primonial REIM a annoncé l’acquisition, pour le compte de sa SCPI Primovie, de la clinique du Château de Cahuzac, un établissement spécialisé dans les Soins de suite et de réadaptation (SSR) pour un montant de 14 millions d'euros droits inclus auprès d’un investisseur privé, à Cahuzac en Occitanie (81). Rénovée et agrandie en 2001, la clinique dispose de 111 lits répartis sur 3 étages sur une surface totale de 4 500 mètres carrés.La clinique du Château de Cahuzac est intégralement louée à Korian, locataire et partenaire majeur de Primonial REIM en France, qui s'est réengagé sur ce site dans le cadre d'un bail ferme de 12 ans.Elle est située à proximité immédiate d'un EHPAD de 70 lits également exploité par Korian, permettant une circulation de patientèle et des synergies entre les deux établissements.Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la société de gestion de portefeuille d'investir dans l'immobilier de santé de qualité en France et en Europe, tout en développant des partenariats solides avec des exploitants majeurs sur leur secteur.