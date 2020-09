Primonial REIM : nomination au sein de la direction asset management 0 24/09/2020 | 10:50 Envoyer par e-mail :

Héloïse Breton aura pour mission de piloter l'ensemble des relations de PREIM avec ses clients locataires dans une approche partenariale avec les grands comptes, de travailler le positionnement des immeubles sur leur marché et '' de placer le client au centre pour développer une offre immobilière adaptée et novatrice ''.



" Je suis ravi d'accueillir Héloïse au sein de la direction asset management de Primonial REIM. Son arrivée témoigne de l'importance de la prise en compte des enjeux de nos clients locataires afin de construire des solutions immobilières adaptées à leurs besoins et apporter toujours plus de qualité, de confort et de services aux utilisateurs et visiteurs de nos actifs " a déclaré Charles Ragons.



Héloïse Breton est diplômée de Sciences-Po Paris et de l'Université Johns Hopkins University à Baltimore aux Etats-Unis.





Primonial REIM a annoncé l'arrivée d'Héloïse Breton en qualité de responsable de la relation clients locataires et du marketing des immeubles au sein de sa direction Asset Management, composée d'une quarantaine de collaborateurs. Le gérant d'actifs immobiliers précise qu'elle est directement rattachée à Charles Ragons, directeur de l'asset management de la société de gestion.