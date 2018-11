Primonial REIM rachète un portefeuille d'actifs de bureaux à Gecina

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primonial REIM a annoncé l’acquisition auprès de Gecina d’un portefeuille d’immeubles de bureaux à Lyon dont la promesse de vente avait été signée au cours de l’été 2018 pour un montant de 266 millions d’euros acte en mains. Ce portefeuille, composé de 9 immeubles totalisant près de 60 000 mètres carrés, comprend notamment les immeubles de bureaux Terralta, Panoramic et Murano au cœur de Lyon, ainsi que certains actifs dans la métropole du Grand Lyon, à Ecully et à Caluire et Cuire.Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM commente " Cette opération s'inscrit dans notre stratégie d'investir dans des immeubles de bureaux de qualité au sein de secteurs géographiques établis. Loués à des locataires de premier plan, les immeubles de ce portefeuille bénéficient d'une très bonne localisation dans le Grand Lyon, de prestations et de services de qualité tout comme des performances environnementales telles que BREEAM In-Use, HQE et Effinergie +. "