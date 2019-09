Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primonial REIM a finalisé l’acquisition d’un portefeuille de 7 actifs immobiliers à Lyon pour un montant d’environ 85 millions d’euros hors droits auprès de la filiale à part entière d’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Dans cette opération, Primonial REIM est intervenu pour le compte d’un « club deal » regroupant un de ses fonds ainsi qu’un investisseur institutionnel, la Compagnie Foncière Lyonnaise, la filiale foncière du Crédit Agricole Centre Est, déjà très investie sur la Métropole Lyonnaise et partenaire partenaire majeur dans cet investissement.Développant une surface totale de 14 350 m², le portefeuille est composé de 67 logements de 25 commerces et de 23 locaux de bureaux. Cet ensemble immobilier mixte affiche un taux d'occupation de 96%.Les actifs sont tous localisés Rue de La République qui constitue la principale artère commerçante de Lyon et se trouvent à proximité immédiate de l'Opéra, de l'Hôtel de ville et de la Bourse sur la Presqu'île entre le quartier de Cordeliers et les Pentes de la Croix Rousse.