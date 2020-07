Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primonial REIM a finalisé, pour le compte de sa SCPI Primovie, un accord en vue de l’acquisition d’un portefeuille à construire de 6 futurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en Italie du nord pour un montant de près de 110 millions d’euros DI auprès de Numeria SGR, société de gestion de portefeuille immobilier italienne. Le portefeuille, réparti sur 4 régions du nord de l’Italie (Toscane, Piémont, Vénétie, Lombardie), sera entièrement livré d’ici 2022 et représentera une surface totale de près de 44 000 mètres carrés, avec une offre globale de plus de 900 lits.Les actifs seront intégralement exploités dans le cadre de baux long terme par Gruppo Gheron, un important acteur privé en Italie, expert dans le secteur des soins et de l'accompagnement des seniors et opérant principalement dans le nord du pays.Primonial REIM rappelle que la part des plus de 80 ans devrait doubler d'ici à 2050 en Europe et un déficit de lits en maisons de retraite médicalisées est estimé à environ 80 000 lits d'ici 2030 rien que pour l'Italie.La branche italienne du groupe Primonial gèrera localement ce portefeuille d'actifs pour le compte de Primonial REIM, leader européen en immobilier de santé avec plus de 6 milliards d'euros d'encours sous gestion.Primonial REIM entend intensifier ses investissements dans ce secteur, en continuant à accompagner ses locataires exploitants dans leurs besoins immobiliers à travers la modernisation, l'adaptation ou le développement d'établissements de santé et d'hébergement pour les séniors.