Primonial crée Primonial Luxembourg Real Estate

Dans le cadre de sa stratégie de développement à l'échelle européenne, le groupe Primonial a annoncé la création de Primonial Luxembourg Real Estate, société de gestion basée au Luxembourg, dédiée à la gestion de fonds immobiliers pan-européens. L'équipe de Primonial Luxembourg Real Estate est dirigée par trois Conducting Officers : Laurent Fléchet en charge des Investor Relations, Ronan Bodéré du Fund Management, et Giovanni Amendola du Risk Management.À la suite de l'obtention de l'agrément AIFM le 19 septembre 2018, Primonial Luxembourg Real Estate a finalisé, le 31 octobre 2018, le premier closing de son nouveau fonds " Primonial European Residential Fund " (PERF).Avec un volume d'investissement cible de 500 millions d'euros et un TRI de l'ordre de 9% sur 8 ans, PERF est un fonds Core+ qui vise à constituer un portefeuille résidentiel pan-européen générant des cash-flows récurrents, et présentant un potentiel de création de valeur.PERF a réalisé son premier investissement dans le cadre d'un partenariat avec Aedifica qui consiste à acquérir en deux phases 75% d'un portefeuille de grande qualité, essentiellement situé dans les localisations prime de Bruxelles avec 71 immeubles représentant une surface totale de 96 000 m².Le 31 octobre, la première phase a porté sur l'acquisition de 50% du portefeuille. L'exécution de la deuxième phase est prévue au cours du premier semestre 2019.Cet investissement, ainsi que les autres acquisitions en cours d'analyse, représentent d'ores et déjà les deux tiers de l'actif-cible du fonds.Laurent Fléchet, directeur général délégué du groupe Primonial en charge de l'immobilier et administrateur de Primonial Luxembourg, commente : " Primonial Luxembourg Real Estate nous permet de créer et gérer des fonds pan-européens au profit d'une clientèle d'investisseurs européens ou étrangers. Les pays de la zone Euro dans lesquels le groupe Primonial est présent donnent accès à des actifs et à des portefeuilles résidentiels de taille intermédiaire offrant un très bon couple rendement-risque ".