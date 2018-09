Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le 31 août, le groupe Primonial a finalisé, pour le compte d’investisseurs institutionnels, l’acquisition à hauteur de 50% d’un portefeuille d’immobilier de santé en Allemagne, détenu par Medical Properties Trust (REIts). Cette acquisition, annoncée le 7 juin dernier, s'inscrit dans la stratégie de développement de la plate-forme immobilière européenne du groupe Primonial à travers la création d'un fonds géré.Le portefeuille d'immobilier de santé – l'un des plus importants d'Allemagne – représente une valeur totale évaluée à plus d'1,635 milliard d'euros.Il est constitué de 71 actifs, quasi exclusivement des cliniques privées de soins de réhabilitation et de réadaptation, totalisant plus de 13 200 lits et répartis dans 13 Länder.L'ensemble des actifs est loué au groupe Median Kliniken, leader du marché privé de la clinique de soins de réhabilitation et de réadaptation en Allemagne, dans le cadre de trois master leases "triple net" ayant des durées fermes longues et dont l'échéance moyenne est au-delà de 24 ans."Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie d'internationalisation du groupe Primonial et illustre notre volonté d'accélérer notre développement. Nos actifs sous gestion dans le secteur de la santé représentent désormais 5,2Mds d'euros dont plus de la moitié en Allemagne. En accentuant notre présence dans ce pays, nous consolidons notre position sur le plus grand marché de la santé en Europe. Un marché aux fondamentaux solides et aux perspectives de croissance favorables", a déclaré Laurent Fléchet, directeur général délégué du groupe Primonial, en charge de l'activité immobilière.