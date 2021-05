Primonial finalise le rachat de Leemo

Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, Primonial a finalisé l'acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plateforme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs. Actif privilégié par les épargnants français, l'immobilier continue de s'imposer comme un support indispensable à une bonne gestion de son patrimoine à long terme, a indiqué Primonial.



Dans un contexte de taux toujours très bas, l'immobilier résidentiel neuf en particulier, conserve plus que jamais un fort attrait et offre de nombreuses opportunités, a précisé le groupe.



Avec cette consolidation, Primonial entend accélérer le développement de la plateforme, déjà enrichie en 2020 par des outils de simulation, la gestion électronique des documents, l'accès à des statistiques sur le marché ou encore la signature électronique, pour l'adapter aux besoins constants de digitalisation de ses distributeurs, encore confortés par l'émergence de nouveaux usages lors de la crise sanitaire.



Par ailleurs, toujours sur un modèle d'architecture ouverte, la plateforme Leemo pourra continuer à bénéficier des synergies marketing et commerciales du pôle Distribution du groupe Primonial et exploiter pleinement les passerelles avec son pôle digital, récemment renforcé par l'acquisition de la marketplace Netinvestissement.



Rachel de Valicourt, directrice générale de Primonial Ingénierie et Développement, déclare : " L'investissement en immobilier résidentiel est un actif structurant dans le cadre de la constitution du patrimoine et nous sommes convaincus qu'il continue d'offrir un potentiel de rendement et de création de valeur stable pour des investisseurs patrimoniaux. Le service proposé par Leemo constitue à ce titre une brique essentielle de notre offre de services. "



Elle ajoute : " Avec cette opération, Primonial illustre une nouvelle fois son ambition de combiner le meilleur du digital et de l'humain à destination de ses clients. Leemo propose aux professionnels une plateforme digitale unique pour accompagner leurs clients dans le choix de leurs investissements en leur donnant accès à l'offre immobilière résidentielle la plus large du marché. "