Primonial lance un fonds en euros thématique autour de l'infrastructure

Primonial propose le premier fonds en euros sur le marché disposant d’une part significative d’investissement en actifs infrastructures dans son allocation. Cette innovation, issue du partenariat avec Oradéa Vie, compagnie d’assurance vie de Société Générale Assurances dédiée aux partenariats en France, est disponible au sein de la gamme de contrats d’assurance vie et de capitalisation Target+ distribuée par Primonial.Sécurité Infra Euro, assuré par Oradéa Vie, propose une gestion articulée autour de deux poches d'investissement. Une poche infrastructures est investie dans des projets et/ou sociétés d'infrastructures, et/ou des parts de fonds d'infrastructures rigoureusement sélectionnés par les équipes d'investissement de Société Générale Assurances pour assurer la diversification du portefeuille et la pérennité d'un rendement potentiellement attractif.Une poche obligataire est composée d'obligations de sociétés présentant un niveau de risque maîtrisé afin de garantir la sécurité du portefeuille.Comme les autres fonds en euros de la gamme Target+ qu'il vient enrichir, Sécurité Infra Euro est un fonds en euros avec une garantie du capital net investi. Il est accessible à hauteur de 30 % maximum du versement et peut être associé au fonds en euros Sécurité Target Euro.