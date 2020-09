Primonial : nomination pour les activités immobilières du groupe en Italie 0 09/09/2020 | 16:00 Envoyer par e-mail :

" Je me réjouis de l'arrivée de Fabrizio Bonavita. Sa connaissance approfondie des différents métiers immobiliers ainsi que sa vision internationale seront des atouts précieux pour porter les ambitions de développement des activités immobilières du groupe Primonial en Italie " a déclaré Laurent Flechet, directeur général délégué en charge de l'activité immobilière du groupe.



Agé de 45 ans, de nationalité italienne et française, Fabrizio BONAVITA est diplômé de la Cass Business School de Londres, de la NYU Stern School of Business et de l'université Bocconi à Milan.



Il aura pour missions de valoriser le portefeuille immobilier de Primonial localisé en Italie, représentant près de 700 millions d'encours sous gestion et composé majoritairement d'actifs immobiliers de santé, d'éducation et de commerces.



Il sera également en charge d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement en Italie, afin d'accompagner le développement immobilier européen du Groupe et de porter ses fortes ambitions de croissance, notamment sur les secteurs de l'immobilier de santé d'éducation et de l'immobilier résidentiel.





Primonial a annoncé la nomination de Fabrizio Bonavita en qualité de directeur de l'immobilier pour l'activité d'asset management du groupe en Italie. Il est directement rattaché à Laurent Flechet, directeur général délégué de Primonial en charge de l'activité immobilière. Monsieur Bonavita a pris ses fonctions le 1er septembre 2020.