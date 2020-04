Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primonial a annoncé la nomination de Bettina Ducat en tant que Directrice générale déléguée en charge de l’Asset Management et Directrice Générale de La Financière de l’Echiquier (LFDE). Elle aura notamment pour mission d’accélérer l’internationalisation de la marque LFDE et d’intensifier la conception et le développement de solutions financières innovantes afin de consolider le positionnement de Primonial en tant que leader indépendant européen de la gestion d’actifs.Bettina Ducat travaillera en étroite collaboration avec Olivier de Berranger, Directeur Général délégué de LFDE en charge des gestions, et Bertrand Merveille, Directeur général délégué en charge du développement Retail.Elle prendra ses fonctions le 1er juillet 2020 et reportera à Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial et Président du conseil d'administration de La Financière de l'Echiquier.Diplômée de l'EM Lyon, Bettina Ducat a débuté sa carrière en 2001 en tant que consultante en stratégie pour Accenture. Elle a rejoint AXA Investment Managers en 2006 en tant que responsable. Bettina Ducat en a rejoint le Management Board en 2018 et pris la direction de la Distribution Monde au sein d'AXA IM en janvier 2019.