Primonial prend 40% de la plateforme de référencement Leemo

Les groupes Primonial et Foncia viennent de signer un protocole d'investissement relatif à la prise de participation de 40% de Primonial dans Leemo, actuellement détenue à 100% par Foncia. Leemo est la première plateforme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs. Cette prise de participation a pour objectif de soutenir le positionnement de Leemo et d'accélérer son développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux de distribution. Elle valorise les synergies entre Foncia et Primonial.Primonial va apporter à Leemo son activité " Immobilier résidentiel direct ", qui accompagne les clients investisseurs dans leur parcours d'acquisition.