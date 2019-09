Primonial rend le Private Equity accessible à tous

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primonial, en association avec Oradéa Vie (compagnie d’assurance vie de Société Générale) et Idinvest Partners, ont annoncé le lancement de PrimoPacte, 1re unité de compte de Private Equity de type institutionnel. Ce nouveau support permet aux particuliers dans le cadre d’un contrat d’assurance de diversifier leur portefeuille en investissant dans des PME et ETI, tout en bénéficiant d’une liquidité de leur capital. PrimoPacte a pour objet d’investir, au travers de plusieurs fonds de Private Equity et des prises de participation en direct, dans près de 100 entreprises non cotées."Nous avons l'intime conviction que le non coté, porté par la loi Pacte du gouvernement, va prendre une place de plus en plus importante dans la gestion privée et patrimoniale, en complément de l'investissement dans le coté ; avec PrimoPacte, nous nous adressons à un large public d'épargnants, en rendant liquide un type d'investissement qui jusque-là ne l'était pas", a souligné Stéphane Vidal, président du groupe Primonial.