Primonial s'offre Netinvestissement

Primonial annonce aujourd'hui l'acquisition de Netinvestissement, la première marketplace (place de marché) de solutions de placements en France. Avec Netinvestissement, Primonial entend contribuer à l'émergence de nouvelles solutions centrées sur les nouvelles attentes des épargnants en matière d'investissement et d'épargne, grâce à une approche innovante couvrant l'intégralité du parcours client, de l'information à la souscription jusqu'au conseil.



Dans cette optique, Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, co-fondateurs de la marketplace, resteront à la tête de Netinvestissement pour accompagner et poursuivre le développement de la société tout en gardant l'indépendance, notamment dans l'offre de solutions, qui a fait le succès de la fintech.



Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, associés fondateurs, déclarent : " Nous sommes ravis de nous arrimer à Primonial afin de poursuivre le développement du modèle unique de Netinvestissement qui permet d'offrir une expérience client optimale à notre communauté de milliers de netinvestisseurs tout en démocratisant l'accès aux meilleures solutions de placements du marché. Nous partageons les mêmes valeurs en matière d'innovation et de pédagogie, il était donc normal que nous continuions cette aventure ensemble au service de nos clients. "