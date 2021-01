Primonial : une nouvelle Directrice Générale pour « Primonial Ingénierie & Développement »

Le groupe Primonial a annoncé la nomination de Rachel de Valicourt au poste de Directrice Générale de « Primonial Ingénierie & Développement ». Elle travaillera en étroite collaboration avec Anne Bonfils, nommée Directrice générale adjointe (Dga) en charge du Marketing et Latifa Kamal, nommée Dga en charge de la Stratégie Produits & Ingénierie Patrimoniale. Ce pôle constitue un des 3 piliers opérationnels du groupe Primonial avec le pôle Immobilier Européen dirigé par Laurent Fléchet, et le pôle Asset Management dirigé par Bettina Ducat (La Financière de l’Echiquier).



" Cette nouvelle organisation, destinée à favoriser les synergies pour continuer d'accélérer la digitalisation et l'innovation des services et solutions proposés, consolidera l'ensemble des activités de Conseil et Distribution du groupe ", a expliqué Primonial, qu'il s'agisse de " Primonial Gestion Privée, Primonial Partenaires, Sportinvest et Link by Primonial, ainsi que de l'ensemble des fonctions support comme le Marketing, l'Ingénierie Produits et Patrimoniale, Primonial Portfolio Solutions, Primonial School, le département Financement, l'Immobilier avec la plateforme LEEMO, et les Middle-Offices. "



Au total, le Comité Exécutif de Primonial Ingénierie & Développement sera composé de 6 membres : Rachel de Valicourt (Directrice Générale), Anne Bonfils (Directrice Générale adjointe, en charge du Marketing), Latifa Kamal (Directrice Générale adjointe, en charge de la Stratégie produits & Ingénierie Patrimoniale), Nadine Trémollières (Directrice Primonial Portfolio Solutions), Thierry Abihdana (Directeur Primonial School) et Nicolas Reboul (Chief Operating Officer).



Ce renforcement de l'organisation s'accompagne de plusieurs nominations. Ainsi, Geoffrey Repellin est nommé Directeur Général de Primonial Partenaires, la société du groupe Primonial dédiée aux CGP(I). Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de piloter le développement de la double offre, Primonial Solutions (Produits) et de l'Office by Primonial (Services).



Yann Micque, rejoint le groupe en qualité de Directeur du réseau Primonial Gestion Privée. Il s'appuiera ainsi sur ses 19 années d'expérience au sein de la direction commerciale de BNP Paribas pour développer l'activité des 150 conseillers sur l'ensemble du territoire.



Gianni Roméo est nommé Directeur Juridique et Réglementaire de Primonial Ingénierie & Développement. Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, il aura pour mission de piloter l'activité du pôle juridique et réglementaire et d'accompagner les partenaires et clients sur ces questions.



Emilie Giroux-Levain prend la Direction du Développement des outils et des services de Primonial Ingénierie & Développement ; elle aura pour responsabilité de continuer à faire évoluer les solutions et les services proposés par Primonial.



Alexandre Boutin est nommé Directeur de l'Ingénierie patrimoniale ; avec son équipe, il aura pour mission d'accompagner les clients et partenaires dans leurs stratégies juridiques, fiscales, financières et immobilières en intégrant leurs patrimoines privés et professionnels.



Martin Alix est nommé Directeur du Développement produits ; dans un contexte où l'innovation et la performance prennent tout leur sens, il aura pour mission de développer la gamme de produits patrimoniaux et d'accompagner leur commercialisation au sein du groupe.



Enfin, Nathalie Chevallier, Directrice du pôle financement, Nicolas Fradkin, Directeur commercial Immobilier et Thomas Rachlin, Directeur des Opérations viennent compléter cette task-force.