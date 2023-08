Principal Asset Management finalise l'acquisition de son troisième data center en Europe

Principal Asset Management, par l'intermédiaire de son équipe d'investissement immobilier, a annoncé l'acquisition d'un troisième centre de données pour Principal European Data Centre Fund I, pour 39 millions d'euros. Le Fonds a achevé l'acquisition d'une installation logistique de 24 755 m2 dans le quartier de Schiphol à Amsterdam. L'installation a simultanément été louée à Switch Data Centers, qui la transformera en un centre de données ultramoderne avec une capacité allant jusqu'à 42 MW et des références ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).



Le centre de données disposera de plus de 1MW de production d'électricité photovoltaïque sur site et d'un système de récupération de la chaleur perdue qui profitera à la communauté locale.

CBRE a représenté Principal Asset Management lors de la transaction.



Principal European Data Centre Fund I se concentre sur les actifs de gestion des centres de données. Au moins 60% du Fonds seront alloués aux principaux marchés européens que sont l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et l'Irlande. Jusqu'à 40 % du fonds est affecté à d'autres marchés européens, tels que l'Espagne, l'Italie et la Suisse.



Depuis son entrée sur le marché des centres de données en 2007, Principal a engagé plus de 2,77 milliards d'euros dans des acquisitions et des développements de centres de données et détient plus de 1,19 milliard d'euros dans des FPI de centres de données.