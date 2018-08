Principales dispositions du projet de loi asile et immigration

PARIS, 1er août (Reuters) - Le projet de loi "pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie" a été adopté définitivement mercredi par le Parlement.

La majorité assure que ce texte, qui entend accélérer les délais de la demande d'asile, permettra de mieux accueillir les réfugiés mais les associations dénoncent une politique du chiffre opérée au détriment des droits des étrangers.

La France a reçu en 2017 plus de 100.000 demandes d'asile (contre 186.644 en Allemagne) et accordé sa protection à 43.000 personnes au titre du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).

Sur la même période, 14.859 étrangers en situation irrégulière ont fait l'objet d'une expulsion forcée, en hausse de 14,6 % par rapport 2016, et 85.408 étrangers ont été repoussés aux frontières françaises dans le cadre du rétablissement des contrôles en vigueur depuis 2015, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Voici les principales dispositions du projet de loi.

RÉDUCTION DES DÉLAIS DE LA DEMANDE D'ASILE

Les étrangers arrivant en France disposeront de 90 jours pour déposer une demande d'asile, contre 120 précédemment. Passé ce délai, leur demande pourra faire l'objet d'une procédure accélérée, généralement moins favorable.

Le gouvernement entend réduire à six mois (contre environ 14 actuellement) le délai moyen d'instruction des demandes recours compris, par les préfectures et l'Ofpra.

Le projet de réduire de moitié le délai d'appel des décisions de l'Ofpra sur l'octroi du statut de réfugié a été abandonné. Les demandeurs disposeront d'un mois pour déposer un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Un nouveau critère a été ajouté dans la définition des pays "sûrs" pour lesquels la demande d'asile est assortie de garanties moindres : l'absence de recours "à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" devra désormais être démontrée "quelle que soit (...) l'orientation sexuelle" des personnes.

ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE RÉTENTION

La période maximale de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière est portée de 45 à 90 jours, dans les cas où la personne fait obstacle à son expulsion.

L'association d'aide aux migrants, la Cimade, dénonce une mesure "inefficace et totalement disproportionnée" et dément toute incidence de la durée de rétention sur le nombre d'expulsions, qui dépendent selon elle bien plutôt de la délivrance de laissez-passer consulaires par les pays d'origine.

PLUS DE TEMPS POUR CONTESTER UNE EXPULSION

Pour les étrangers placés en rétention qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, la procédure de recours contre cette décision est enserrée dans un délai de six jours, contre cinq auparavant.

En juin, le Conseil constitutionnel avait censuré ces délais de recours, jugés trop limités, pour les détenus étrangers.

DÉVELOPPEMENT DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Pour les déboutés faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le recours à l'assignation à résidence est possible, pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.

LIMITATION DU DROIT DU SOL À MAYOTTE

Le texte entérine une restriction du droit du sol à Mayotte, département français confronté à une immigration massive en provenance des Comores.

A l'initiative du Sénat, l'application du droit du sol sera conditionnée à l'existence d'une résidence régulière en France depuis plus de trois mois d'au moins un des parents étrangers pour qu'un enfant né à Mayotte acquière la nationalité française.

Le droit octroie automatiquement la nationalité française aux enfants nés de parents étrangers (eux-mêmes nés à l'étranger) à leur majorité, s'ils résident en France à cette date et y ont vécu pendant au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans.

REPRISE D'ÉLÉMENTS DE LA CIRCULAIRE COLLOMB

Le projet de loi prévoit des échanges d'informations entre l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et les services d'hébergement d'urgence, concernant les demandeurs d'asile et les réfugiés.

Il envisage en outre de répartir les demandeurs dans les régions françaises par le biais d'un schéma national d'accueil.

LE DÉLIT DE SOLIDARITÉ AMENDÉ

Le texte a intégré des amendements pour s'adapter au verdict rendu le mois dernier par le Conseil constitutionnel, qui a reconnu la fraternité en principe à valeur constitutionnelle, duquel découle la liberté d'aider les migrants sans papiers dans un but humanitaire.

Est désormais exemptée des poursuites liées à l'aide au séjour irrégulier toute personne dont l'action "n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire".

PROTECTION DES RÉFUGIÉS MINEURS, DES APATRIDES ET DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

Les apatrides et les bénéficiaires de la protection subsidiaire bénéficieront d'un titre de séjour de quatre ans dès leur première admission au séjour, contre un an aujourd'hui.

Les réfugiés mineurs voient les procédures de réunification familiale facilitées et étendues à leurs frères et soeurs.

Pour les jeunes filles exposées à un risque d'excision, la transmission des documents du dossier est accélérée.

UN ACCÈS MOINS TARDIF À L'EMPLOI

Accélération de l'accès à l'emploi des demandeurs d'asile, qui peuvent désormais de travailler dès six mois après leur entrée sur le territoire contre neuf auparavant. (Julie Carriat, édité par Yves Clarisse)