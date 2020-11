Principales informations à la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: correctif de valeur de 450 mio USD sur York Capital Management détérioration du ratio CET1 de 7 points de base au T4 perspective de dividende et retour de capital 20/21 inchangée - Novartis: contribution de 48% des moteurs de ventes aux recettes Pharma filiale de génériques Sandoz dans le Top 3 mondial amélioration des marges toujours visée en bon chemin pour économiser 2 mrd USD d'ici la fin de l'année nouvelles économies de 2 mrd USD visées à moyen terme marge attendue à moyen terme dans le haut des 30% pour div. Pharma annonce un programme de rachat d'actions pour 2,5 mrd USD - La FDA autorise Xofluza de Roche comme traitement préventif de la grippe SPI: - Aryzta: Marcus Opitz désigné Chief Restructuring Officer Elliot a retiré des conditions de son offre non contraignante pourparlers avec les conseillers d'Elliott terminées le 24 octobre - Belimo entame un partenariat avec Facilio dans l'internet des objets - Bossard acquiert une participation de 40% dans MultiMaterial-Welding - EPH prévoit une augmentation de capital de jusqu'à 175 millions de dollars - Helvetia Venture Fund: participation dans InsurTech Freshurance (SUPPRIMER?) - Idorsia annonce des résultats positifs d'étude avec Clazosentan - Obseva dépose une demande d'homologation pour Yselty en Europe - Polyphor touche une subvention de jusqu'à 3,3 mio USD - Relief revendique un succès d'étape contre le Covid-19 sévère Therapeutics: taux de survie de 72% en soins intensifs PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra Money Bank: Norges Bank franchit le seuil de 3% - Lafargeholcim: Blackrock passe le cap des 5% - Landis+Gyr: Norges Bank passe sous la barre des 3% - Schweiter: UBS Fund Management franchit le seuil d'annonce de 3% - Siegfried: Norges Bank détient 2,95% - Tecan: Norges Bank détient 3,04% - Zehnder: Graneco annonce une participation inchangée de 51,57% - Zur Rose: UBS détient 10,3% en positions d'achat et 2,22% en positions de vente PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (12h59) - EUR/CHF: 1,0836 - USD/CHF: 0,9131 - future Conf: -24 pb à 171,94% - taux au comptant: -0,465% (lundi: -0,466%) INDICES BOURSIERS - SMI: -0,15% à 10'449 points - SLI: -0,15% à 1'644 points - SPI: -0,04% à 12'952 points - Dax: +1,00% à 13'258 points - FTSE: +1,15% à 6'407 points - CAC 40: +1,37% à 5'567 points Meilleures performances au SMI/SLI: - AMS (+3,3%) - Julius Bär (+2,4%) - LafargeHolcim (+2,1%) - Adecco (+1,8%) - Richemont (+1,6%) Les plus faibles performances SMI/SLI: - Sika (-3,5%) - Lonza (-3,0%) - Logitech (-2,4%) - Alcon (-2,2%) - Geberit (-1,8%) Mouvements notables au SPI: - Leclanché (+8,2%) - Relief (+7,6%) - Airesis (+6,0%) - Hochdorf (+5,6%) - Perrot Duval (+5,1%) - Wisekey (+4,8%) - Schlatter (+3,9%) - Lalique (-7,5%) - Tecan (-5,5%) - Mikron (-4,3%) - Leonteq (-3,4%) - VP Bank (-3,1%) - SIG Combibloc (-2,7%) - Vetropack (-2,7%)

awp-robot/sw/