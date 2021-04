Principales informations à la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (13h19) - SMI: -0,43% à 11'032 points - SLI: -0,41% à 1'793 points - SPI: -0,37% à 14'205 points - Dax: +0,08% à 15'166 points - FTSE: -0,09% à 6'955 points - CAC 40: -0,32% à 6'282 points meilleures performances au SMI/SLI: - Swiss Re (+3,7%) - Logitech (+2,0%) - Lonza (+1,0%) - Straumann (+0,7%) - Swisscom (+0,4%) pires contre-performances au SMI/SLI: - Schindler (-4,3%) - Temenos (-2,4%) - Alcon (-1,5%) - ABB (-1,5%) - Geberit (-1,5%) autres mouvements notables au SPI: - Addex (+5,8%) - Leclanché (+5,2%) - Kuros (+4,4%) - Swiss Steel (+3,5%) - Asmallworld (+3,3%) - Meyer Burger (+3,3%) - Flughafen Zürich (+2,7%) - Santhera (-4,9%) - Comet (-4,5%) - Wisekey (-4,4%) - Relief (-3,3%) - Hiag Immobilien (-3,2%) - Basler KB (-3,0%) - Zur Rose (-2,8%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: Andreas Gottschling retire sa candidature As. gen.: rapport actualisé sur les rémunérations est approuvé (oui: 82,45%) actionnaires approuvent dividende 0,10 CHF/action nouveau président António Horta-Osório élu à 96,45% des voix CEO Gottstein a la confiance du conseil d'administration le vice-président Severin Schwan réélu avec 83,67% des voix rémunérations du conseil vaildées à 82,4% salaires de la direction validés à 90,55% - Nestlé: finalisation du rachat de Bountiful prévu au 2e semestre 2021 chiffre d'affaires 2020/21 Bountiful 1,87 mrd USD devises le prix d'acquisition pour Bountiful à 5,75 mrd USD rachète le producteur de vitamines américain Bountiful - Schindler 2021: objectifs relevés, croissance ML entre 4 et 7% T1: entrées de commandes 2937 mio CHF (cons. AWP: 2765 mio) Ebit 288 mio CHF (cons. AWP: 242 mio) bénéfice net 213 mio CHF (cons. AWP: 179 mio) chiffre d'affaires 2602 mio CHF (cons. AWP: 2513 mio) croissance ML +8,9% (cons. AWP: +4,4%) vise 270 mio CHF d'économies à l'horizon 2023 - Swiss Re T1: bénéfice net 333 mio USD (cons. AWP: -65,0 mio) ratio combiné P&C 96,5% (cons. AWP: 107,4%) ratio combiné Corso 96,0% (cons. AWP: 106,8%) primes nettes encaissées et honoraires 10,21 mrd USD (9,62 mrd) bénéfice net 843 mio CHF hors dommages coronavirus prestations pour coronavirus 643 mio USD prestations catastrophes naturelles 426 mio USD renchérissement de 4% des primes lors du renouvellement d'avril volume de primes +20% lors du renouvellement d'avril 2021: amenuisement progressif des dégâts coronavirus vise toujours ratio combiné normalisé sous 95% (2020: 96%) - Zurich Insurance: taux de solvabilité SST à 182% au 1er janvier 2021 SPI: - Arbonia acquiert un producteur serbe d'appareils de ventilation - CFT T1: chiffre d'affaires 259,2 mio CHF (303,5 mio) - CI Com a dégagé une perte de 952'000 francs suisses en 2020 - DKSH: Sacoa présente un chiffre d'affaires annuel de 15 mio CHF rachète le distributeur agrochimique australien Sacoa - Helvetia: taux de solvabilité SST de 193% au 1er janvier - PSP 2021: Ebitda hors produit des immeubles autour de 275 mio CHF T1: bénéfice hors reval. 61,8 mio CHF (48,1 mio) Ebitda av. revalorisations 78,5 mio CHF (cons. AWP: 69,2 mio) produit des immeubles 77,4 mio CHF (cons. AWP: 76,6 mio) - Romande Energie rachète le genevois Bosson et Pillet - Tornos: Stéphane Pittet nommé CFO à compter du 1er novembre - Wisekey 2020: chiffre d'affaires 14,8 mio USD (24,5 mio) perte nette 28,7 mio USD (+8,2 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - L'énergéticien lucernois EWL a vu son bénéfice reculer en 2020 - Alpiq: Luca Baroni désigné CFO Vifor: VFMCRP revendique des données d'études concluantes pour Velphoro ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex meldet détient en propre 30,99%/26,5%, TMD Advisory 8,67% - Belimo: Blackrock détient une part de 3,01% - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 5,4% - Fundamenta RE: diverses annonces suite à l'augmentation de capital - Fundamenta RE: diverses annonces suite à l'augmentation de ccapita - Julius Bär: GIC Private réduit sa part sous 3% - Schweiter: UBS Fund Management détient une part de 3% - SGS: Serena Sarl/URDAC relève ses positions d'achat à 19,03% - Wisekey détient en propres 11,52%/46,38%, groupe Moreira 35,5% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - EPH: résultats 2020 - The Native: résultats 2020 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS commerce de détail en mars: nominal +21,5%, réel +22,6% sur un an (CVS) nom. +21,9%, réel +22,1,% sur un mois (CVS) salaires nominaux 2020 en hausse de 0,8%, réels +1,5% KOF: baromètre conjoncture avril à 134,0 pts (sondage AWP: 119,0 à 122,0) le baromètre conjoncturel à un nouveau zénith en avril - international: Zone euro: le PIB recule de 0,6% au premier trimestre (Eurostat) le chômage en léger recul en mars, à 8,1% (Eurostat) l'inflation progresse en avril à 1,6% (Eurostat) Allemagne: le PIB chute de 1,7% au premier trimestre Italie: le PIB recule de 0,4% au premier trimestre, sous l'effet du virus Autriche: le PIB a augmenté de 0,2% au premier trimestre Japon: embellie économique en mars, qui pourrait être de courte durée Chine: l'activité manufacturière se tasse en avril France: l'économie repart légèrement au premier trimestre la consommation des ménages diminue de 1,1% en mars HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Bachem (3,25 CHF) - BKB (3,10 CHF) 3.5: - BCJ (1,20 CHF) - BCV (3,60 CHF) 4.5: - Alcon (0,10 CHF) - Bâloise (6,40 CHF) - Credit Susse (0,10 CHF) - EFG (0,30 CHF) - Helvetia (5,00 CHF) - Metall Zug (17,00 CHF) - SNB (15,00 CHF) - VP Bank (4,00 CHF) DIVERS - CH: OFSP: 1831 nouv. cas de Covid en 24h, moyenne 7 jours en légère baisse 357'624 vaccinations en 7 jours, +12% sur une semaine - international: DEVISES/TAUX (13h19) - EUR/CHF: 1,0989 - USD/CHF: 0,9091 - future Conf: -10 bp à 163,49% - taux au comptant: -0,21% (précéd.: -0,222%)

awp-robot/sw/