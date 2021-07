Principales informations à la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (13h18) - SMI: -0,21% à 11'917 points - SLI: -0,30% à 1'927 points - SPI: -0,25% à 15'308 points - Dax: -0,09% à 15'517 points - FTSE: +0,48% à 7'071 points - CAC 40: +0,01% à 6'509 points meilleures performances au SMI/SLI: - Clariant (+1,4%) - Swatch (+0,8%) - Swiss Life (+0,4%) - UBS (+0,4%) - Credit Suisse (+0,4%) pires contre-performances au SMI/SLI: - Logitech (-1,6%) - Schindler (-1,2%) - Givaudan (-1,1%) - Kühne+Nagel (-0,9%) - Alcon (-0,9%) autres mouvements notables au SPI: - Arundel (+5,0%) - Bobst (+4,0%) - Coltene (+3,5%) - Dufry (+3,2%) - Achiko (+3,1%) - Medartis (+2,8%) - Meier Tobler (+2,8%) - Meyer Burger (-12,2%) - Lem (-3,6%) - Molecular Partners (-3,0%) - Züblin (-2,8%) - Hochdorf (-2,8%) - Relief (-2,8%) - Leonteq (-2,5%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB et SaltX Technology collaborent dans le stockage d'énergie - Credit Suisse: le fonds souverain du Qatar passe sous les 5% - Zurich Invest collabore avec des fonds UBS - Clariant: la collaboration avec India Glycols rapportera 50 mio en 2021 augmente le prix de ses additifs - Le président de Credit Suisse veut trancher d'ici la fin de l'année - Givaudan: financement du rachat se fera avec des moyens propres, pas de prix rachète 25% des parts de b.kolormakeup & Skincare - Kühne+Nagel cède 24,9% d'Apex à Partners Group - Swiss Life réorganise l'unité Asset Management SPI: - Igea lance une offre sur l'intégralité de Blue Sky Natural Resources - Temenos: remporte un contrat auprès du pakistanais UBL - DKSH finalise la reprise de Hahn Healthcare ab - Galenica: Verfora rachète Spagyros - Implenia cède Tetrag à Swenex - Meyer Burger lève 80 millions CHF via des placements privés lève aussi 145 Mio EUR via un emprunt convertible vert PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Postfinance devrait pouvoir octroyer des crédits au plus tôt en 2023 - La SSR prend 25 mesures pour protéger l'intégrité du personnel - RTS: un rapport fait état de nombreux cas d'atteintes à la personnalité - BancaStato accueille deux nouveaux membres dans son conseil d'administration - UBP reprend la gestion de fortune de Danske Bank au Luxembourg gérera 33 mrd CHF au Luxembourg une fois l'acquisition finalisée les volumes repris représentent 6,5 mrd CHF - Ferring: Fredrik Paulsen passe la main à Lars Rebien Soerensen ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Geberit: réduit sa part propre sous les 3% - Idorsia: Artisan Partners réduit sa part sous 3% - Meyer Burger: Blackrock détient une part de 4,79% - Novavest: CS Funds détient une part de 3,14% - Schaffner: Avalon Park Group Holding détient une part de 3,003428% - Stadler Rail: RAG-Stiftung réduit sa part sous 3% - UBS Group détient en propre 6,76%/5,06% PRESSE - Le président de Credit Suisse veut trancher d'ici la fin de l'année NZZ - Roche prévoit de tailler dans ses effectifs de recherche clinique Blick NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: PMI dans l'industrie en juin à 66,7 points (sondage AWP: 68,0-70,8 pts.) PMI dans les services en juin à 64,4 points (sondage AWP: 60,0-66,0 pts.) Indice Raiffeisen PME PMI en jun à 62,1 points (avant: 65,2 pts.) OFS: CPI juin en hausse de 0,1% sur un mois à 101,1 points inflation en juin à 0,6% sur un an recettes commerce de détail mai nom. +2,3% sur un an, -1,9% sur un mois - international: Italie: le déficit public grimpe à 13,1% du PIB au premier trimestre le chômage repart à la baisse en mai, à 10,5% Zone euro: le chômage en léger recul en mai, à 7,9% (Eurostat) Japon: croissance de 9,2% des ventes de véhicules neufs en juin sur un an France: la croissance du secteur manufacturier s'est poursuivie HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Lem (42,00 CHF) - Romande Energie (36,00 CHF) per 6.7.: - Burckhardt Comp. (6,50 CHF) per 7.7.: - Ypsomed (1,16 CHF) EMPRUNTS - Kantonsspital Graubünden lève 130 millions à 0,15%, échéance 2030 DIVERS - CH: Coronavirus: baisse du nombre de cas et d'hospitalisations en une semaine Le secteur informatique se rétablit de la pandémie Nette hausse des escroqueries financières avec la pandémie Les femmes sont sous-représentées dans les pages des médias suisses - international: Berlin : feu vert à un scrutin sur l'expropriation des sociétés immobilières Covid-19: rebond des cas en Europe, l'OMS veut un meilleur suivi de l'Euro Russie: record de morts quotidien du Covid pour le 3e jour consécutif Dix médias européens lancent "Vu d'Europe", un partage d'articles multilingues Il ne faut pas "surréagir" à l'inflation, prévient la Banque d'Angleterre Les variants du Covid-19 rendent la reprise incertaine (Lagarde) Le marché automobile français encore convalescent au 1er semestre La transformation numérique néglige l'égalité des genres DEVISES/TAUX (13h18) - EUR/CHF: 1,0980 - USD/CHF: 0,9250 - future Conf: -29 bp à 167,96% - taux au comptant: -0,214% (précéd.: -0,2%)

