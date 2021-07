Principales informations à la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (13h09) - SMI: -0,32% à 11'926 points - SLI: -0,27% à 1'933 points - SPI: -0,35% à 15'340 points - Dax: -0,14% à 15'628 points - FTSE: +0,32% à 7'146 points - CAC 40: +0,05% à 6'556 points meilleures performances au SMI/SLI: - Julius Bär (+1,2%) - Credit Suisse (+0,7%) - UBS (+0,6%) - AMS (+0,6%) - Swiss Life (+0,5%) pires contre-performances au SMI/SLI: - Schindler (-2,0%) - Sonova (-0,9%) - Temenos (-0,7%) - Clariant (-0,6%) - Nestlé (-0,6%) autres mouvements notables au SPI: - Landis+Gyr (+8,7%) - Perfect Holding (+6,6%) - Meier Tobler (+5,8%) - Leclanché (+3,0%) - Hochdorf (+2,9%) - Von Roll (+2,4%) - Swiss Steel (+2,4%) - Autoneum (-4,3%) - MCH (-4,1%) - Newron (-3,9%) - Meyer Burger (-3,7%) - Addex (-3,1%) - Relief (-2,8%) - Comet (-2,7%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse veut accorder plus de flexibilité à ses employés Joanne Hannaford désignée CTOO - Nestlé se joint à une initiative pour une alimentation durable - Holcim écarte définitivement une querelle juridique aux USA à propos de Cuba - Sonova: l'actionnaire Capital Group contrôle 3,63% SPI: - MCH: édition 2021 du festival du vin et des produits fins annulée pas de salon Igeho non plus cette année - Landis+Gyr: contrat avec National Grid pour la modernisation du réseau PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swissport ouvre des bureaux à Austin au Texas - Kalidas Madhavpeddi nommé président de Glencore ANNONCES DE PARTICIPATIONS - New Value: Roman Scharf détient une part de 8,65%/8,87%, Bratschi de 8,87% - Peach Property réduit positions de vente à 28%, KSK Biberach dispose de 5,97% - Rapid Nutrition: Nice & Green détient positions d'achat de 21,9% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,02% PRESSE LUNDI - UBP: prix d'achat pour Millennium estimé entre 130 et 140 millions de francs suisses Lusa NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: BNS: le total des avoirs à vue en CHF semaine au 02.07 baisse de 0,4 mrd CHF total avoirs à vue en CHF semaine au 02.07 à 712,1 mrd CHF réserves devises fin mai 902,5 mrd CHF (mois précédent: 914,4 mrd) OFS: nuitées hôtelières mai +213% sur un an à 2,0 millions - international: Chine: la croissance dans les services décélère en juin (indice indépendant) France: croissance inespérée dans le secteur privé en juin la production industrielle recule de 0,3% en mai, selon l'Insee HORS DIVIDENDE le 6.7.: - Burckhardt Comp. (6,50 francs suisses) le 7.7.: - Ypsomed (1,16 francs suisses) EMPRUNTS: - LGT Bank lève 200 millions à 0,450% sur dix ans DIVERS - CH: L'industrie suisse du plastique a vu son chiffre d'affaires reculer Tessin: chiffres "stratosphériques" pour le tourisme en mai et juin - international: Tourisme: l'Espagne maintient ses objectifs malgré l'absence des Britanniques Visioconférence entre Macron, Merkel et Xi lundi Londres retrouve la première place dans les échanges d'actions en Europe Après le "Uber chinois", d'autres géants de la tech visés par Pékin Pétrole: le torchon brûle entre les producteurs de l'Opep+ Les quotas de production d'or noir, pomme de discorde pour l'Opep+ Le gouvernement US prévient de l'ampleur de la cyberattaque contre Kaseya DEVISES/TAUX (13h09) - EUR/CHF: 1,0937 - USD/CHF: 0,9207 - future Conf: -7 bp à 168,26% - taux au comptant: -0,224% (vendredi: -0,229%)

awp