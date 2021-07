Principales informations à la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS (13h17) - SMI: +0,04% à 12'027 points - SLI: +0,34% à 1'952 points - SPI: +0,10% à 15'486 points - Dax: +0,91% à 15'563 points - FTSE: +0,09% à 7'005 points - CAC 40: +0,85% à 6'519 points meilleures performances au SMI/SLI: - Partners Group (+1,9%) - ABB (+1,8%) - Sonova (+1,6%) - LafargeHolcim (+1,5%) - Swiss Life (+1,5%) pires contre-performances au SMI/SLI: - Temenos (-4,0%) - Kühne+Nagel (-2,7%) - Roche (-1,8%) - Givaudan (-1,7%) - Nestlé (-0,8%) autres mouvements notables au SPI: - Tornos (+5,6%) - Comet (+3,8%) - Achiko (+3,6%) - Belimo (+3,4%) - Sulzer (+3,3%) - Wisekey (+3,2%) - Inficon (+3,1%) - CPH (-3,3%) - Polyphor (-2,3%) - Aluflexpack (-2,1%) - Cembra (-1,7%) - Orascom DH (-1,6%) - Perfect Holding (-1,5%) - Airesis (-1,4%) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB T2: chiffre d'affaires 7,45 mrd USD (cons. AWP: 7,21 mrd) Ebita 1113 mio USD (cons. AWP: 1044 mio) entrées de commandes 7,99 mrd USD (cons. AWP: 7,41 mrd) bénéfice net 752 mio USD (cons. AWP: 650 mio) T3: croissance des ventes attendue à environ 10% marge Ebita opérationnel bénéficiera de la demande accrue S2: amélioration des affaires attendue pour les processus industriels 2021: prévision de chiffre d'affaires revue à la hausse, tout près de 10% "forte" amélioration de la marge Ebita attendue - Givaudan S1: chiffre d'affaires 3373 mio CHF (cons. AWP: 3387 mio) croissance organique 7,9% (cons. AWP: 7,9%) bénéfice net 481 mio CHF (cons. AWP: 453 mio) marge Ebitda 24,2% (cons. AWP: 23,3%) Ebitda 809 mio CHF (cons. AWP: 788 mio) ventes aômes à 1809 mio CHF (cons AWP: 1822 mio CHF) ventes parfums à 1564 mio CHF (consensus AWP: 1567 mio CHF) confirme les objectifs à moyen terme, croissance organique de 4 à 5% - Kühne+Nagel ouvre un centre logistique à Singapour pour la pharma - Nestlé change le nom de son biscuit "Negrita" commercialisé au Chili - Roche S1: chiffre d'affaires groupe 30,7 mrd CHF (cons. AWP: 30,0 mrd) ventes Pharma 21,67 mrd CHF (cons. AWP: 21,4 mrd) ventes Diagnostics 9,04 mrd CHF (cons. AWP: 8,7 mrd) Ebit de base groupe 11,65 mrd CHF (cons. AWP: 11,76 mrd) bénéfice net 8216 mio CHF (8465 mio) repli des ventes de 2,8 mrd CHF dû aux biosimilaires T2: ventes Ocrevus 1,2 mrd CHF (T1: 1,2 mrd; T4: 1,01 mrd) ventes Tecentriq 824 mio CHF (T1: 775 mio; T4: 723 mio) ventes Hemlibra 732 mio CHF (T1: 661 mio; T4: 615 mio) ventes Rituxan 674 mio CHF (T1: 705 mio; T4: 780 mio) 2021: prévisions confirmées CEO: avons pris langue avec FDA pour gantenerumab contre Alzheimer oncologie pas encore au niveau d'avant crise conquête de parts de marché dans l'amyotrophie spinale demande pour les tests Covid-19 attendue en baisse au S2 entend augmenter le dividende versé en CHF au titre de l'exercice 2021 - Sika S1: chiffre d'affaires 4'448,7 mio CHF (cons. AWP: 4316 mio) Ebit 685,9 mio CHF (cons. AWP: 647 mio) marge Ebit 15,4% (cons. AWP: 15,0%) bénéfice net 494,7 mio CHF (cons. AWP: 462 mio) 2021: croissance des ventes en ML revue à la hausse (13 à 17%) croissance plus que proportionnelle de l'Ebit - Marge de 15% visée objectifs de la "Strategie 2023" toujours à l'ordre du jour le coût de matières premières a pesé sur la marge brute - Temenos T2: chiffre d'affaires 236,0 mio USD (cons. AWP: 235,4 mio) Ebit 85,4 mio USD (cons. AWP: 78,4 mio) BPA 0,89 USD (cons. AWP: 0,85 USD) ventes licences logiciels 95,9 mio USD (cons. AWP: 96,0 mio) marge Ebit 36,2% (cons. - Belimo S1: chiffre d'affaires 384,7 mio CHF (cons. AWP: 368,7 mio) Ebit 75,6 mio CHF (cons. AWP: 69,2 mio) bénéfice net 63,7 mio CHF (cons. AWP: 56,0 mio) 2021: confiance pour les marchés de toutes les régions légère décélération de la croissance attendue divers effets négatifs pourraient peser sur la rentabilité - Blackstone obtient le feu vert pour son usine en Allemagne - Cembra 2021: évolution stable des affaires attendue, hausse pour les revenus objectifs à moyen terme confirmés S1: bénéfice net 78,7 mio CHF (cons. AWP: 74,0 mio) charges d'exploitation 124,1 mio CHF (cons. AWP: 121,2 mio) produit d'exploitation 235,9 mio CHF (cons. AWP: 243,7 mio) - Leonteq: S1: bénéfice net 74,4 mio CHF (5,5 mio) produit d'exploitation 205,8 mio CHF (103,5 mio) charges d'exploitation 125,2 mio CHF (98,7 mio) 2021: bénéfice de plus de 100 mio CHF attendu à l'échelle du groupe dividende de 0,75 CHF par action visé - Mikron S1: chiffre d'affaires 139,9 mio CHF (121,3 mio) résultat d'exploitation +8,2 mio CHF (-5,7 mio) résultat net +11,8 mio CHF (-24,0 mio) 2021: nette amélioration attendue dans l'ensemble par rapport à 2020 rentabilité S2 attendue au niveau du S1, marge Ebit dépassant 5% - Novavest S1: revenus des loyers en hausse de 8% à 12,6 mio CHF portefeuille immobilier en hausse d'environ 3% à 664 mio CHF bénéfice net après revalorisations à 10,6 (8,2) mio CHF - Pierer: investissement de 40 mio EUR pour produire des vélos électriques fonde une coentreprise en Bulgarie - Relief: émission de 1 milliard de nouvelles actions prévue - Sulzer S1: entrées de commandes 1,82 mrd CHF (cons. AWP: 1,81 mrd) chiffre d'affaires 1,72 mrd CHF (cons. AWP: 1,72 mrd) Ebita opérationnel 171,6 mio CHF (cons. AWP: 160,8 mio) bénéfice net 85,7 mio CHF (cons. AWP: 82,9 mio) croissance des revenus dans toutes les divisions S2: début du 2e semestre avec un carnet de commandes fourni 2021: prévisions confirmées - commdandes en hausse de 4 à 6% marge EBITA attendue entre 10 et 10,5% AWP: 1,81 mrd) chiffre d'affaires 1,72 mrd CHF (cons. AWP: 1,72 mrd) Ebita opérationnel 171,6 mio CHF (cons. AWP: 160,8 mio) bénéfice net 85,7 mio CHF (cons. AWP: 82,9 mio) croissance des revenus dans toutes les divisions S2: début du 2e semestre avec un carnet de commandes fourni 2021: prévisions confirmées - commdandes en hausse de 4 à 6% marge EBITA attendue entre 10 et 10,5% - V-Zug S1: chiffre d'affaires net 308,3 mio CHF (258,6 mio) Ebit 38,3 mio CHF (12,9 mio) résultat net 34,0 mio CHF (11,3 mio) normalisation de la demande attendue au 2e semestre renonce à livrer des prévisions pour le résultat annuel 2021 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Endress+Hauser lance une coentreprise dans la sécurité alimentaire - Résultats semestriels en hausse pour la BC d'Obwald ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Meyer Burger: Blackrock détient une part de 4,62% - PSP: Vontobel Fonds Services détient une part inférieure à 3,0% - Youngtimers: Enrio Vitali annonce 11,89% en options call PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: ras EMPRUNTS: - Münchener Hypothekenbank lève 100 millions de francs suisses à 0,05% sur 15 ans DIVERS - CH: Gastronomie: le chef du Pont de Brent s'installe à l'école hôtelière de Glion Une plateforme de coordination pour la recherche clinique en Suisse La vaccination des infirmiers doit être encouragée, mais pas forcée Magdalena Martullo-Blocher veut une nouvelle centrale nucléaire Les Suisses prêts à payer pour des manifestations numériques Horlogerie: le Technical Watchmaker Show de La Chaux-de-Fonds reporté à 2022 - international: Epidémie de cas contacts au Royaume-Uni: les distributeurs s'alarment DEVISES/TAUX (13h17) - EUR/CHF: 1,0826 - USD/CHF: 0,9180 - future Conf: non négocié - taux au comptant: -0,345% (précéd.: -0,363%)

