Principales informations à la mi-journée

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - L'assureur Zurich victime d'une cyberattaque en Espagne - Julius Bär finalise le rachat de Kuoni Mueller & Partner - DoJ: la part de Sandoz s'élève à 185 mio USD Sandoz va payer 185 millions de dollars aux USA pour entente sur les prix - UBS: la Fed clôt une procédure dans une affaire de devises - Temenos développe une solution de service de crédits en Arabie Saoudite SPI: - Aryzta 2020/21: chiffre d'affaires 2,319 mrd EUR (cons. AWP: 1,520 mrd) marge Ebitda ajustée à 10,9% (8,9%) croissance organique des ventes -8,6% (cons. AWP: -6,3%) bénéfice net ajusté 5,2 mio EUR (-18 Mio) BPA sous-jacent 0,5 cents (-1,8 cents) EBITDA (activités poursuivies) 173,4 mio EUR (193 Mio) BPA sous-jacent 0,5 cent (-1,8 Cent) 2020/21: marge EBITDA ajustée de 11,4% (8,9%) ventes 1,525 mrd EUR (cons. AWP: 1,520 mrd) croissance organique -9,5% (consensus AWP: -6,3%) décroissance organique -6,1% (cons. AWP: -6,3%) marge Ebitda ajustée 11,4% (11,3%) 2021/22: croissance organique attendue à près de 5% bénéfice net "durable" attendu - Cosmo: 0,467 action Cosmo pour chaque titre Cassiopea prix de l'échange de 37,13 CHF par action Cassiopea actions de Cassiopea décotées de la Bourse suisse après transaction Cosmo lance une offre publique d'échange pour le rachat de Cassiopea - HBM S1 2021/22: table sur bénéfice net de 270 mio CHF - Perrot Duval: feu vert définitif à l'acquisition du groupe Polystone reprise définitive de Polystone Chemicals (SUPPRIMER?) - Rajna Gibson Brandon proposée au conseil de la Banque nationale suisse - Spice Private Equity acquiert l'ensemble du capital de Argo Seguros Brasil - Komax rachète une propriété à Dierikon - Youngtimers rachète la plateforme d'informations Petrolicious PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Poste reprend la totalité de Swisssign - Amag collabore avec Synthelion dans le carburant synthétique - Les volumes échangés à la Bourse suisse accélèrent de nouveau en septembre - NZZ: les éditions de 1780 à 1914 désormais disponibles en ligne ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Burckhardt: UBS Fund Management relève sa part à 5,01% - Galenica: Blackrock détient une part de 3,01% - IGEA Pharma annonce plusieurs changements dans son actionnariat - Nebag: Bruce Pollock détient une part de 3,16% - Polyphor: Fabrice Evangelista réduit ses positions d'achat à 9,87% - Santhera annonce divers changements de participation - Tornos: Quaero Capital détient une part de 3,07% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Aryzta: CPB 2020/21, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: BNS: total avoirs à vue en CHF semaine au 01.10 à 714,2 mrd CHF le total des avoirs à vue en CHF semaine au 01.10 baisse de 0,3 mrd CHF OFS: inflation annuelle +0,9% en septembre (août +0,9%, CPI) OFS: CPI septembre +0,0% à 101,3 pts (sondage AWP: 0,0 bis +0,2%) OFS: ventes au détail août +0,2%, réel +0,5% sur un an - international: Le tourisme est reparti en juillet mais reste loin du niveau de 2019 (OMT) HORS DIVIDENDE EMPRUNTS: - Amag Leasing émet deux emprunts pour un total de 250 millions de francs suisses DIVERS - CH: Justice: un procès avec 188 parties plaignantes pour cinq accusés à Genève Entreprises: une étude préconise de légiférer en matière de sûretés mobilières Le secteur informatique suisse mitigé pour la fin de l'année Coronavirus: l'obligation vaccinale doit rester une mesure exceptionnelle une nouvelle campagne de vaccination s'adresse aux jeunes - international: Commerce: Washington va reprendre les discussions avec Pékin Royaume-Uni: des militaires à la rescousse face aux pénuries d'essence Le Nobel de médecine aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian Le commerce mondial de marchandises fera mieux que prévu en 2021 (OMC) DEVISES/TAUX (13h05) - EUR/CHF: 1,0783 - USD/CHF: 0,9280 - future Conf: +13 bp à 164,84% - taux au comptant: -0,161% (vendredi: -0,176%) INDICES BOURSIERS (13h05) - SMI: +0,33% à 11'613 points - SLI: +0,15% à 1'881 points - SPI: +0,25% à 14'998 points - Dax: -0,02% à 15'154 points - FTSE: +0,14% à 7'037 points - CAC 40: +0,04% à 6'520 points meilleures performances au SMI/SLI: - Givaudan (+1,1%) - Swisscom (+0,9%) - Sika (+0,9%) - Roche (+0,8%) - Lonza (+0,6%) pires contre-performances au SMI/SLI: - Kühne+Nagel (-1,9%) - Alcon (-0,9%) - Temenos (-0,8%) - Partners Group (-0,7%) - Logitech (-0,6%) autres mouvements notables au SPI: - Asmallworld (+7,7%) - Leclanché (+6,6%) - Polyphor (+5,2%) - Achiko (+3,6%) - Burckhardt (+2,5%) - LM Group (+2,3%) - APG SGA (+1,9%) - Aryzta (-8,9%) - Relief (-5,1%) - Cosmo (-4,4%) - PEH (-3,3%) - Coltene (-2,8%) - Mikron (-2,8%) - Meyer Burger (-2,6%)

awp-robot/sw/