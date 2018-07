Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,03% à 9003 points (à 08h20) - SMI (mardi): +0,51% à 9005,58 points - SLI (mardi): +0,73% à 1478,96 points - SPI (mardi): +0,43% à 10'741,11 points - CAC 40 (mardi): +1,04% à 5434,19 points - Dax (mardi): +1,12% à 12'689,39 points - FTSE-100 (mardi): +0,70% à 7709,05 points - Dow Jones (mardi): +0,79% à 25'241,94 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,01% à 7840,77 points - S&P 500 (mardi): +0,48% à 2820,40 points - Nikkei (mercredi): +0,46% à 22'614,25 points AMBIANCE - peu de mouvement avant le sommet USA-UE - résultats en point de mire NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant S1: chiffre d'affaires 3,39 mrd CHF (cons. AWP: 3,35 mrd) Ebitda hors exceptionnels 524 mio CHF (cons. AWP: 525 mio) cash-flow opérationnel 102 (116) mio CHF bénéfice net 211 mio CHF (cons. AWP: 217 mio) 2018: objectifs annuels confirmés objectif de marge Ebitda 16-19% à moyen terme confirmé - Lonza S1: chiffre d'affaires 3,08 mrd CHF (cons. AWP: 3,02 mrd) Ebitda de base 802 mio CHF (cons. AWP: 792 mio) Ebit de base 626 mio CHF (cons. AWP: 623 mio) bénéfice net 405 mio CHF (cons. AWP: 369 mio) 2018: croissance des ventes désormais attendue entre 5-9% marge Ebitda de base 26% comparable à celle du 1er semestre rendement du capital (ROIC) à deux chiffres visé à moyen terme les autres objectifs 2022 confirmés SPI: - Obseva: nomme Wim Souverijns au poste de CCO - Valora S1: chiffre d'affaires 1042,6 mio CHF (cons. AWP: 1051 mio) Ebit 36,0 mio CHF (cons. AWP: 37,6 mio) bénéfice net 21,0 mio CHF (cons. AWP: 26,1 mio) 2018: objectifs confirmés, Ebit 90 mio CHF (+/- 3 mio CHF) - EFG S1: recettes brutes 570,4 mio CHF (cons. AWP: 609,9 mio) bénéfice net de base 129,2 mio CHF (cons. 101,3 mio) bénéfice net IFRS 46,4 mio CHF (cons. AWP: 73,6 mio) afflux net de base +3,3 mrd CHF (cons. AWP: +1,2 mrd) masse sous gestion 142,7 mrd CHF (cons. AWP: 143,1 mrd) objectifs stratégiques 2019 confirmés - Calida S1: chiffre d'affaires net 194,3 (175,6) mio CHF Ebit 5,5 (5,8) mio CHF bénéfice net 4,4 (5,9) mio CHF 2018: accent sur les marques et positionnement clair - Meyer Burger décroche une commande de plateforme SWCT en Asie du sud-est - Bobst S1: chiffre d'affaires 762,5 (643,2) mio CHF Ebit 35,2 (39,8) mio CHF résultat net 24,9 (27,7) mio CHF 2018: réduit ses prévisions, attend un Ebit de 90 mio CHF - HBM Healthcare confirme un bénéfice de 66,6 mio CHF au T1 2018/19 - Bucher S1: chiffre d'affaires 1,56 mrd CHF (cons. AWP: 1,51 mrd) entrées de commandes 1,52 mrd CHF (cons. AWP: 1,43 mrd) Ebit 142 mio CHF (cons. AWP: 143,1 mio) bénéfice net 111 mio CHF (cons. AWP: 109,2 mio) 2018: prévisions confirmées, hausse du CA et du résultat - Sulzer S1: entrées de commandes 1,80 mrd CHF (cons. AWP: 1,79 mrd) chiffre d'affaires 1,60 mrd CHF (cons. AWP: 1,57 mrd) Ebita opérationnel 148,2 mio CHF (cons. AWP: 129,5 mio) bén. net actionnaires 64,3 (36,9 mio CHF 2018: prévisions de chiffre d'affaires et de commandes relevées croissance chiffre d'affaires 6-8%, commandes +7-10% - BCVs S1: résultat opérationnel 59 (57,4) mio CHF bénéfice net 51,1 (49,9) mio CHF 2018: résultats net et opérationnel attendus en hausse vs. 2017 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Dormakaba vend sa participation minoritaire de 40% dans ISEO NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Sulzer: CC S1 09:30 EFG International: CP S1, Zurich 10:00 CS-CFA indice juillet 10:00 Bucher: CC S1 10:30 Lonza: CP S1, Bâle 10:30 Bobst: CC S1 15:00 Clariant: CC S1 18:00 Banque Profil de Gestion: résultats S1 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi après-midi et soir: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1607 - dollar/franc: 0,9932 - future Conf: - (mardi: +9 pb à 158,97%) - taux au comptant: - (mardi: 0,029%) - DIVERS mardi après-midi et soir: Suisse: - ras international: - L'administration Trump aide les agriculteurs, victimes de la guerre commerciale - Le FMI estime qu'il n'y a "aucune preuve" que la Chine manipule sa monnaie - Brexit: Theresa May annonce qu'elle dirigera désormais les négociations - FMI: les déséquilibres des comptes risques pour la stabilité financière - La Chine investit 14 milliards de dollars en Afrique du Sud - Commerce: Trump défend sa stratégie affirmant que "tout ira bien" aujourd'hui: Suisse: - ras international: - L'Alliance du Pacifique et le Mercosur veulent se rapprocher - Trump presse le Mexique d'accélérer les négociations sur l'Aléna (Lopez Obrador) - Trump reçoit Juncker, rencontre sous tension à la Maison Blanche - Sommet des Brics: face à la guerre commerciale de Trump plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 août - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (délai du 16 août au 3 octobre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Nebag (0,80 CHF) plus tard: 03.08: - Carlo Gavazzi (12,00 CHF) 14.8: - Ems Chemie (4,00 CHF) 19.09: - HBM (1,50 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: mardi soir: - Gurit: Martin Bisang augmente sa participation à 10% aujourd'hui: - Ascom: Vanguard International Explorer Fund annonce 3,012% - Kardex: Credit Suisse Funds détient 3% - Molecular Partners: Hans Kaspar Binz passe sous 3% - Oerlikon: Blackrock détient 3,01% - Dormakaba: T. Rowe Price Associates annonce 3,23% sur BX Berne eXchange: - ras

buc