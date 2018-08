Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,18% à 9174 points (à 08h25) - SMI (vendredi): +0,03% à 9158,00 points - SLI (vendredi): +0,09% à 1498,14 points - SPI (vendredi): +0,08% à 10'891,76 points - CAC 40 (vendredi): +0,33% à 5478,98 points - Dax (vendredi): +0,55% à 12'615,76 points - FTSE-100 (vendredi): +1,10% à 7659,10 points - Dow Jones (vendredi): -0,54% à 25'462,58 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,12% à 7812,01 points - S&P 500 (vendredi): +0,46% à 2840,35 points - Nikkei (lundi): -0,08% à 22'507,32 points AMBIANCE - bon début de semaine attendu NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SPI: - ALSO et Hewlett Packard Enterprise signent un accord de services - Ceva finalise le refinancement à hauteur de 1,4 mrd USD - Belimo S1: chiffre d'affaires 325,1 mio CHF (cons. AWP: 315,6 mio) Ebit 59,5 mio CHF (cons. AWP: 53,4 mio) bénéfice net 46,6 mio CHF (cons. AWP: 42,9 mio) S2: le taux de croissance du S1 ne sera probablement pas maintenu 2018: confiant pour la marche des affaires - Emmi relève sa participation dans Emmi Ambrosi France - GLKB S1: produit d'exploitation 36,7 (34,8) mio CHF résultat d'exploitation 13,0 (12,0) mio CHF bénéfice 11,0 (10,0) mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRES-MIDI ET SOIR, WEEKEND - Le français Decathlon prend les commandes d'Athleticum - La Loterie romande supprime cinq postes informatiques - Titlis: négociations interrompues pour rapprochement avec Brunni Bahnen - Gurit vend un site de production de PVC en Chine - Dufry CEO: poursuite de la tendance sur premières semaines de juillet CFO: flux de trésorerie 2018 entre 350 et 400 mio CHF NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 OFS: statistiques d'hébergement juin et S1 PRESSE DU WEEKEND - Vifor président: croissance annuelle au moins jusqu'en 2025 Finanz und Wirtschaft PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi et soir, weekend: - Canada: déficit commercial en baisse sur des exportations record - USA: le déficit commercial augmente de 7,3% à 46,3 milliards de dollars en juin, rebond inédit en 19 mois le taux de chômage baisse comme prévu en juillet à 3,9% mais les embauches dégringolent ralentissement inattendu de la croissance dans les services en juillet aujourd'hui: (à 08h2^0) - euro/franc: 1,1506 - dollar/franc: 0,9960 - future Conf: - (vendredi: +37 pb à 158,65%) - taux au comptant: - (vendredi: 0,033%) - Allemagne: plongeon des commandes industrielles en juin (-4% sur un mois) DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Les loyers vacillent en Suisse, mais ne reculent pas encore international: - Fitch confirme le triple A de l'Allemagne - Bonds: la France a levé au total 7,953 milliards d'euros à long terme - La Chine "ne devrait pas sous-estimer la détermination du président Trump" - Guerre commerciale: Pékin menace de taxer pour 60 mrd USD de biens américains - L'UE et l'Asean solidaires face à la menace de guerres commerciales weekend: Suisse: - Canicule: les agriculteurs demandent à Berne d'intervenir international: - GB: Brexit sans accord, scénario le plus probable selon le ministre du Commerce - Alena: Ottawa prêt à négocier "n'importe où, n'importe quand" (Freeland) - Derrière les sanctions, le flou demeure sur la stratégie US face à l'Iran - L'UE et l'Asean de concert face à la menace de guerres commerciales - Ryad annonce la reprise de ses exportations par le détroit de Bab el-Mandeb - La Chine juge "justifiée" sa menace de nouvelles surtaxes visant les USA - La sécheresse fait flamber le blé et les céréales sur les marchés mondiaux aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 août - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (délai du 17 août au 13 setembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 14.08: - Ems Chemie (4,00 CHF) 19.09: - HBM (1,50 CHF) RATING DE CRÉDIT vendredi: - Fitch confirme le triple A du canton de Zurich, perspective stable - Fitch abaisse la perspective de la note de Nestlé à "négative" aujourd'hui: - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Ascom: Patrick Schmitz-Morkramer et Patrick Bierbaum baissent à 2,98% - SHL: Cai Mengke et Kun Shen détiennent ensemble 54,9% - Georg Fischer: BlackRock réduit sa participation à 5,38% sur BX Berne eXchange: - ras

