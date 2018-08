Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,04% à 9198 points (à 08h20) - SMI (mardi): +0,57% à 9201,22 points - SLI (mardi): +0,60% à 1504,72 points - SPI (mardi): +0,50% à 10'946,63 points - CAC 40 (mardi): +0,81% à 5521,31 points - Dax (mardi): +0,40% à 12'648,19 points - FTSE-100 (mardi): +0,71% à 7718,48 points - Dow Jones (mardi): +0,50% à 25'628,91 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,31% à 7883,66 points - S&P 500 (mardi): +0,28% à 2858,45 points - Nikkei (mercredi): -0,08% à 22'644,31 points AMBIANCE - mitigée NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Vifor Pharma S1: chiffre d'affaires 747,4 mio CHF (cons. AWP: 732 mio) Ebitda 192 mio CHF (cons. AWP: 170 mio) bénéfice net 118 mio CHF (cons. AWP: 49,3 mio) CA net Veltassa 36,8 mio CHF (2017 52,7, S1 17 24,3 mio) 2018: croissance du chiffre d'affaires de plus de 15% croissance Ebitda de plus de 25% SPI: - Obseva T2: perte 18,2 (17,3) mio USD liquidités à hauteur de 166,8 mio USD - Schmolz+Bickenbach T2: chiffre d'affaires 908,3 mio EUR (cons. AWP: 850 mio) Ebitda ajusté 84,9 mio EUR (69,6 mio) EBIT 55,5 (36,0) mio EUR bénéfice net 31,7 (10,0) mio EUR 2018: ambitions relevées, Ebitda entre 230 et 250 mio EUR - Interroll: Jens Strüwing nommé - Nouveau chef des finances pour Ci Com - DKSH: accord de distribution avec SC Johnson en Nouvelle-Zélande PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore S1: Ebitda ajusté 8,27 mrd USD (6,74 mrd) bénéfice net 2,78 mrd USD (2,45 mrd) - Futurae place sa solution d'identification auprès d'Apiax SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRES-MIDI ET SOIR - Georg Fischer conclut une alliance avec l'américain 3D Systems - Givaudan détient désormais 97,2% du français Naturex - MCH: nouvel organisateur pour les salons Mednat et AgroBio - Firmenich acquiert l'italien Campus dans le domaine des protéines NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Schmolz+Bickenbach: CC T2 14:30 Obseva: CC T2 09:00 Glencore: webcast S1 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi après-midi et soir: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1552 - dollar/franc: 0,9947 - future Conf: - (mardi: +13 pb à 159,02%) - taux au comptant: - (mardi: 0,022%) - Japon: l'excédent courant en hausse de 27% en juin - Chine: l'excédent commercial avec les USA recule en juillet exportations et importations bondissent plus qu'attendu en juillet DIVERS mardi après-midi et soir: Suisse: - Sécheresse: l'USP préconise plusieurs mesures solidaires pour aider les paysans - TF: un ex-cadre de la Cembra Money Bank écope d'une amende avec sursis international: - Washington taxe un total de 50 mrd USD de produits chinois dès le 23 août - La France a emprunté au total 5,112 milliards d'euros à court terme - Sanctions contre l'Iran: les entreprises européennes touchées aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 août - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (délai du 17 août au 13 setembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 14.08: - Ems Chemie (4,00 CHF) 19.09: - HBM (1,50 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - GAM: Credit Suisse Funds annonce une participation de 3,14% - Barry Callebaut: BlackRock augmente sa participation à 3,03% - Aryzta: BlackRock réduit sa participation à 3,05% sur BX Berne eXchange: - ras

