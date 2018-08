Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,09% à 9137 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,33% à 9145,68 points - SLI (jeudi): -0,17% à 1498,45 points - SPI (jeudi): -0,16% à 10'903,70 points - CAC 40 (jeudi): +0,01% à 5502,25 points - Dax (jeudi): +0,34% à 12'676,11 points - FTSE-100 (jeudi): -0,45% à 7741,77 points - Dow Jones (jeudi): -0,29% à 25'509,23 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,04% à 7891,78 points - S&P 500 (jeudi): -0,14% à 2853,58 points - Nikkei (jeudi): -1,33% à 22'298,08 points AMBIANCE - NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - BCBE S1: produit d'exploitation 210,5 (226,0) mio CHF résultat d'exploitation 65,5 (79,7) mio CHF bénéfice net de 58,0 (56,9) mio CHF départ du CEO Hanspeter Rüfenacht prévu pour fin juin 2019 - CEVA Logistics annonce une collaboration avec IBM et Maersk - Dätwyler S1: chiffre d'affaires 694,1 (cons. AWP: 694,5) mio CHF Ebit 90,7 (cons. AWP: 99,1) mio CHF bénéfice net 62,5 (53,3) mio CHF 2018: objectif de ventes de 1,35 à 1,40 mrd CHF confirmé marge Ebit attendue entre 12-15% - Conzzeta S1: chiffre d'affaires net 853,3 (623,5) mio CHF Ebit 66,3 (38,3) mio CHF bénéfice net 51,1 (30,0) mio CHF S2: anticipe une petite croissance des ventes et de l'Ebit 2018: croissance de 20% des ventes attendue marge Ebit hors exceptionnels attendue entre 8-9% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Aventron voit ses recettes et ses résultats semestriels bondir d'un quart SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI APRES-MIDI ET SOIR - Therachon lève 60 millions de dollars grâce à un financement mezzanine NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Conzzeta: CC S1 10:00 Dätwyler: CC S1 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi après-midi et soir: - USA: baisse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1406 - dollar/franc: 0,9974 - future Conf: - (jeudi: +42 pb à 159,35%) - taux au comptant: - (jeudi: 0,021%) DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - Partisans de l'initiative pour des aliments équitables en campagne international: - Aléna: le ministre de l'économie mexicain optimiste sur les discussions - Brésil: bataille judiciaire autour de l'usage du glyphosate - Tensions Ankara-Washington: l'agonie de la livre turque continue - Italie: les créances douteuses en net recul - Moscou compte répliquer aux nouvelles sanctions américaines (diplomatie) aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Moscou voit de nouvelles sanctions comme une déclaration de guerre économique plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 août - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (délai du 17 août au 13 setembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 14.08: - Ems Chemie (4,00 CHF) 19.09: - HBM (1,50 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: jeudi soir: - Airesis: IFM Independent Fund Management relève ses parts à 10,29% aujourd'hui: - The Native: Highlight Finance/Norman Finance dispose de 29,22% - Tecan: Blackrock passe sous la barre des 5% - Logitech: Blackrock possède aux dernières nouvelles 5,34% - Castle Alternative: LGT Group Foundation dispose encore de 20,23% - Coltene: CS réduit son engagement à 4,77% - Arno Holding détient 24,94% sur BX Berne eXchange: - ras

buc