Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,31% à 9003 points (à 08h20) - SMI (vendredi): -1,25% à 9031,33 points - SLI (vendredi): -1,35% à 1478,32 points - SPI (vendredi): -1,25% à 10'767,08 points - CAC 40 (vendredi): -1,59% à 5414,68 points - Dax (vendredi): -1,99% à 12'424,35 points - FTSE-100 (vendredi): -0,97% à 7667,01 points - Dow Jones (vendredi): -0,77% à 25'313,14 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,67% à 7839,11 points - S&P 500 (vendredi): -0,71% à 2833,28 points - Nikkei (lundi): -1,98% à 21'857,43 points AMBIANCE - la crise en Turquie pèse toujours NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche décroche une percée thérapeutique dans les allergies alimentaires - Aryzta prévoit une augmentation de capital de 800 mio EUR engagements en matière de crédits 2018 maintenus économies de coûts annuelles de 90 mio EUR visées d'ici 2021 confirme réduction de l'endettement de 1 mrd EUR 4e trimestre conforme aux prévisions, y compris Ebitda 2018 SPI: - Tamedia prolonge à fin octobre son offre de reprise de Goldbach - Ceva: conversion dès lundi de l'emprunt idoine contracté par CMA CGM - Basilea décroche une homologation pour le Cresemba en région MENA PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Clientis S1: bénéfice net en recul de 10% à 33,5 millions de francs suisses SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRES-MIDI, SOIR ET WEEK-END - Ems-Chemie: l'assemblée générale a approuvé toutes les propositions - Credit Suisse: l'actionnaire Qatar augmente sa participation - GAM veut liquider les fonds liés au cadre mis à pied - Edisun Power table sur un résultat supérieur à 2 millions de francs suisses cette année NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:30 Flughafen Zürich: statistiques juillet PRESSE VENDREDI SOIR - SIG Combibloc devrait revenir en Bourse en septembre Reuters PRESSE DU WEEK-END - ras PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi, soir et week-end: - Canada: chômage en baisse à 5,8% en juillet - Russie: la croissance du PIB accélère à 1,8% sur un an au 2e trimestre - USA: le déficit budgétaire se creuse en juillet avec les réductions d'impôts inflation de 0,2% en juillet sur un mois, reste stable à 2,9% sur un an (CPI) aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1329 - dollar/franc: 0,9939 - future Conf: - (vendredi: +33 pb à 159,88%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,010%) DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Proviande prend des mesures sans l'aide de la Confédération - Suisse-Inde: Ignazio Cassis discute du climat avec son homologue indienne international: - Washington et Moscou discutent des nouvelles sanctions américaines - Trump: la Turquie répond leurs relations seront affectées, représailles évoquées - Aléna: poursuite des discussions la semaine prochaine entre Mexique et USA - L'Europe va fortement réduire ses exportations de blé en 2018 (USDA) - Energie: victoire presque totale de l'UE face à la Russie à l'OMC - Léger rebond des métaux industriels malgré les tensions commerciales - En pleine crise avec Ankara, Trump s'attaque à l'acier et l'aluminium turcs week-end: Suisse: - L'UDF rejette les initiatives alimentaires international: - Erdogan: la chute de la livre un "complot politique" contre la Turquie jure de braver les "menaces" américaines - L'Iran exclut toute rencontre avec les Etats-Unis - Procès du Roundup: Monsanto lourdement condamné aux Etats-Unis - Turquie: les marchés soufflent ce weekend, l'inquiétude demeure aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 août - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (délai du 17 août au 13 setembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 14.08: - Ems Chemie (4,00 CHF) 19.09: - HBM (1,50 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Credit Suisse: Qatar Holding augmente sa participation à 16,04% - Aryzta: Norges Bank a réduit sa participation à 2,85% - Barry Callebaut: Blackrock augmente sa participation à 3,09% - Castle Private Equity: divers remaniements après réduction de capital sur BX Berne eXchange: - ras

buc/fr