Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,17% à 9025,78 points (à 08h15) - SMI (mardi): +0,05% à 9010,19 points - SLI (mardi): -0,03% à 1472,26 points - SPI (mardi): +0,07% à 10'741,81 points - CAC 40 (mardi): -0,16% à 5403,41 points - Dax (mardi): +0,00% à 12'358,87 points - FTSE-100 (mardi): -0,40% à 7611,64 points - Dow Jones (mardi): +0,45% à 25'299,92 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,65% à 7870,89 points - S&P 500 (mardi): +0,64% à 2839,96 points - Nikkei (mercredi): -0,68% à 22'204,22 points AMBIANCE - reprise, mais la crise turque semble continuer NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SPI: - Kudelski S1: chiffre d'affaires 446,1 mio USD (cons. AWP: 526,5 mio) résultat net -36,5 mio USD (cons. AWP: -26,5 mio) 2018: objectif Ebit confirmé, 30-45 mio USD av. restructuration - BFW S1: Ebit 15,8 (16,3) mio CHF bén. net hors revalor. 7,5 (5,9) mio CHF vend quelques immeubles - VZ Holding S1: produit d'exploitation 141,3 mio CHF (cons. AWP 141,4 mio) bénéfice net 48,7 mio CHF (cons. AWP: 49,4 mio) AuM 22,7 mrd CHF (cons. AWP: 23,0 mrd) 2018: table sur des recettes et un bénéfice plus élevés - Zur Rose S1: chiffre d'affaires 602,7 (465,8) mio CHF Ebitda -8,8 (-11,7) mio CHF résultat net -17,6 (-18,1) mio CHF 2018: croissance de plus de 20% attendue du CA, Ebitda positif - SGKB S1: produit d'exploitatoin 234,7 (223,7) mio CHF résultat d'exploitation 94,8 (97,3) mio CHF bénéfice net 81,2 (80,5) mio CHF masse sous gestion 43,2 mrd CHF (fin 2017: 42,4 mrd) 2018: attend un bénéfice net de l'ordre de celui de 2017 - Spice Private Equity: VNI en recul à fin juin PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 BNS: CP présentation du nouveau billet de 200 francs suisses, Zurich 09:30 VZ Holding: CC S1 11:00 BC de Saint-Gall: CP S1, Zurich 11:30 Kudelski: CP S1, Cheseaux-sur-Lausanne 14:00 Zur Rose: CC S1 PRESSE DU JOUR - Cerberus Capital Management a des vues sur Swissport Bloomberg DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi après-midi et soir: - USA: les prix à l'importation stagnent en juillet, au plus haut depuis 2012 sur un an aujourd'hui: (à 08h15) - euro/franc: 1,1287 - dollar/franc: 0,9960 - future Conf: - (mardi: -14 pb à 159,03%) - taux au comptant: - (mardi: -0,014%) - ras DIVERS mardi après-midi et soir: Suisse: - Bon rapport prix-prestations pour les transports publics suisses - Agriculture: la récolte de céréales en Suisse est affectée par la sécheresse - Energie: une commission des Etats veut soutenir les centrales hydrauliques - TAF: les relations avec les USA plus importantes que la transparence international: - Acier: le Canada va protéger son industrie (ministre) - Bonds: la France a emprunté au total 6,165 milliards d'euros à court terme aujourd'hui: Suisse: - ras international: - La Turquie augmente les tarifs douaniers de plusieurs produits américains plus tard: - prochaine échéance Eurex: le 17 août - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (délai du 17 août au 13 setembre) Tamedia prolonge l'offre de rachat de Goldbach jusqu'au 31 octobre - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Oerlikon: BlackRock réduit sa participation à 2,86% - Tecan: Blackrock réduit légèrement sa participation à 5,01% - Georg Fischer: BlackRock annonce 5,37%; Norges Bank 3,06% - Galenica: Pictet Asset Management réduit sa participation à 2,88% - Ascom: Credit Suisse Funds augmente sa participation à 3% - Adecco: Norges Bank réduit sa participation à 2,96% - Aryzta: BlackRock réduit sa participation à 2,68% sur BX Berne eXchange: - ras

