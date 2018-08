Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,11% à 9008 points (à 08h15) - SMI (jeudi): +0,80% à 8997,72 points - SLI (jeudi): +0,85% à 1468,17 points - SPI (jeudi): +0,75% à 10'718,33 points - CAC 40 (jeudi): +0,83% à 5349,02 points - Dax (jeudi): +0,61% à 12'237,17 points - FTSE-100 (jeudi): +0,78% à 7556,38 points - Dow Jones (jeudi): +1,58% à 25'558,73 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,42% à 7806,52 points - S&P 500 (jeudi): +0,79% à 2840,69 points - Nikkei (vendredi): +0,35% à 22'270 points AMBIANCE - Bourse pourrait poursuivre la tendance positive de jeudi - Schindler en ligne de mire après de solides résultats NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Schindler S1: entrées de commandes 5869 mio CHF (cons. AWP: 5777 mio) chiffre d'affaires 5255 mio CHF (cons. AWP: 5168 mio) Ebit 613 mio CHF (cons. AWP: 600 mio) bénéfice net 516 (419) mio CHF 2018: vise bénéfice de 960-1010 mio CHF SPI: - Cham Group désormais listé dans le segment immobilier de SIX Swiss Exchange S1: résultat d'exploitation avant revalorisations -0,3 mio CHF - PSP S1: produit des loyers 138,7 mio CHF (cons. AWP: 139,2 mio) Ebitda avant réévaluation 117,7 mio CHF (cons. AWP: 118,4 mio) bénéfice net avant réévaluation 85,6 (80,4) mio CHF 2018: taux de vacance attendu sous 6% (avant: 7,5%) table sur Ebitda de 240 mio CHF (avant: 235 mio) - Gurit S1: chiffre d'affaires 195,3 mio CHF (cons. AWP: 185 mio) Ebit 16 mio CHF (cons. AWP: 18,8 mio) bénéfice net 11,2 mio CHF (cons. AWP: 14,3 mio) 2018: table sur hausse des ventes de 5-9% marge Ebit attendue au milieu de la fourchette de 8-10% - Schweiter S1: ventes activités poursuivies 540,3 mio CHF (cons. AWP: 529 mio) Schweiter S1: Ebitda 58,3 mio CHF (cons. AWP: 58,9 mio) bénéfice net 33,0 (33,9) mio CHF S2: bonne marche des affaires attendue PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Zürcher Landbank: bond de plus d'un tiers du résultat d'exploitation semestriel SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Straumann peut à nouveau commercialiser Emdogain aux Etats-Unis - Credit Suisse confirme la restructuration de sa division gestion de fortune - Bénéfice en repli pour les remontées mécaniques de Davos Klosters en 2017/18 - SR Technics décroche un contrat d'entretien auprès d'Eurowings NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 Cham Group: CC S1 10:00 Schindler: CC S1 11:00 Schweiter: CP S1, Zurich - Fédération suisse du tourisme: as. g., Fribourg PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi après-midi et soir: - ras aujourd'hui: (à 08h15) - euro/franc: 1,1347 - dollar/franc: 0,9966 - future Conf: - (jeudi: stable à 160,42%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,040%) - USA: la croissance de l'activité de la région de Philadelphie plonge à son rythme le plus faible en 21 mois (Fed) les mises en chantier de logements rebondissent légèrement en juillet les inscriptions hebdomadaires au chômage à un faible niveau DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - Traités internationaux: le peuple devrait être plus consulté - Les scieries suisses disparaissent les unes après les autres international: - Washington menace Ankara de sanctions si le pasteur Brunson n'est pas libéré - La Turquie jure de sortir "plus forte", écarte toute aide du FMI - Hong Kong dépense pour maintenir la parité de sa monnaie avec le billet vert aujourd'hui: Suisse: - échéance Eurex - Votations fédérales: "oui" aux initiatives agricoles et aux pistes cyclables international: - ras plus tard: - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (aujourd'hui jusqu'au 13 setembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Ceva Logistics: CMA-CMG et Ceva détiennent 33,39% - Georg Fischer: Norges Bank recule à 2,94% - Aryzta: JO Hambro monte à 3,28% sur BX Berne eXchange: - ras

buc/fr