Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,30% à 9031 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,07% à 9003,91 points - SLI (vendredi): -0,15% à 1465,95 points - SPI (vendredi): +0,03% à 10'721,58 points - CAC 40 (vendredi): -0,08% à 5344,93 points - Dax (vendredi): -0,22% à 12'210,55 points - FTSE-100 (vendredi): +0,03% à 7558,59 points - Dow Jones (vendredi): +0,43% à 25'669,32 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,13% à 7816,33 points - S&P 500 (vendredi): +0,33% à 2850,13 points - Nikkei (lundi): -0,32% à 22'199,00 points AMBIANCE - calme pour le début de semaine, peu de nouvelles d'entreprises NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: examen accéléré pour l'Alecensa en Chine SPI: - CKW abaisse le prix de l'électricité pour ses clients - Metall Zug S1: chiffre d'affaires 554 mio CHF (cons. AWP: 536,1 mio) Ebit 36,4 mio CHF (cons. AWP: 36,0 mio) bénéfice net 22,6 mio CHF (cons. AWP: 23,0 mio) 2018: confirme attendre un résultat opérat. ajusté plus élevé PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRÈS-MIDI ET WEEK-END - Lindt & Sprüngli: le directeur Andreas Pfluger prendra sa retraite fin 2018 - Mobimo a finalisé la reprise de Fadmatt - Castle PE a dégagé un bénéfice de 7,4 millions de dollars au 1er semestre - CarPostal: départ au sein de la task force NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 17:30 Alpine Select: résultats S1 PRESSE DU WEEK-END: - Un pour cent des ponts suisses dans un état critique, selon l'OFROU SonntagsBlick - L'armée de plus en plus sollicitée à cause du changement climatique NZZ am Sonntag - L'industrie suisse plaide pour des solutions créatives Presse Tamedia PRESSE DU JOUR - Aspivix tente une percée sur le marché de la gynécologie L'Agefi DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi et week-end: - SP et Moody's abaissent la note de la dette de la Turquie - USA: la confiance des consommateurs faiblit en août (Université du Michigan) - Russie: la production accélère et la consommation ralentit en juillet - Canada: l'inflation s'envole en juillet à 3% sur un an, record depuis 2011 aujourd'hui: (à 08h15) - euro/franc: 1,1358 - dollar/franc: 0,9947 - future Conf: - (vendredi: +36 pb à 160,74%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,053%) DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Le suspense parlementaire sur la transparence salariale se poursuit international: - Aléna: Etats-Unis et Mexique espèrent une avancée la semaine prochaine - USA: Trump évoque l'idée de résultats d'entreprises cotées tous les 6 mois week-end: Suisse: - ras international: - Washington accuse la Chine d'ingérence dans les élections - Zone euro: après le cauchemar grec, de nouveaux tourments - La Grèce émerge des plans d'aide, du soulagement mais pas d'euphorie - Turquie: Erdogan défie l'Amérique au congrès de son parti - GB: Nigel Farage relance la bataille pour un Brexit dur aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Wall Street fête ses 3453 jours sans crise majeure, un record depuis 1946 - Les tarifs douaniers vont peser sur l'économie américaine (enquête économistes) plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 13 septembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS vendredi: - la BC du Valais lève 150 millions de francs suisses à 0,35%, échéance 2027 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Aryzta: BlackRock augmente sa participation à 3,15% - Klingelnberg: Henderson Global Investors annonce 3,06% - Logitech: BlackRock réduit légèrement sa participation à 5,12% - SPS: UBS Fund Management réduit sa participation sous 3% - Tecan: Blackrock réduit légèrement sa participation sur BX Berne eXchange: - ras

lk/