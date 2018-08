Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,06% à 9054 points (à 08h20) - SMI (vendredi): +0,62% à 9059,53 points - SLI (vendredi): +0,68% à 1475,98 points - SPI (vendredi): +0,65% à 10'791,15 points - CAC 40 (vendredi): +0,65% à 5379,65 points - Dax (vendredi): +0,99% à 12'331,30 points - FTSE-100 (vendredi): +0,43% à 7591,26 points - Dow Jones (vendredi): +0,35% à 25'758,69 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,06% à 7821,01 points - S&P 500 (vendredi): +0,24% à 2857,05 points - Nikkei (lundi): +0,09% à 22'219,54 points AMBIANCE - Washington et Pékin monopolisent l'attention NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika ouvre une nouvelle fabrique à Dubai - Dufry prévoit de retirer ses BDRs de la cotation au Brésil SPI: - Von Roll S1: chiffre d'affaires 169,8 mio CHF (176,8 mio) Ebit 8,8 (7,5) mio CHF bénéfice net 0,95 (0,4) mio CHF le programme d'optimisation va améliorer le résultat opérationnel - TKB S1: bénéfice net 72,9 mio CHF (71,9 mio) résultat d'exploitation 80,6 mio CHF (79,8 mio) 2018: attend toujours un résultat d'exploitation inférieur à 2017 - Implenia S1: chiffre d'affaires 2124 mio CHF (cons. AWP: 1889 mio) Ebit ajusté 29,5 mio CHF (cons. AWP: 20,7 mio) bénéfice net 15,3 mio CHF (cons. AWP: 12,4 mio) 2018: prévisions abaissés, EBIT attendu à env. 130 mio CHF - Komax S1: chiffre d'affaires 236,9 mio CHF (cons. AWP: 221,6 mio) Ebit 35,7 mio CHF (cons. AWP: 30,2 mio) bénéfice net 28,3 mio CHF (cons. AWP: 24,2 mio) S2: attend un résultat comparable à celui du S1 - VP Bank S1: bénéfice net 29,3 (31,5) mio CHF afflux net d'argent frais 0,6 mrd CHF (1,1 mrd) masse sous gestion 40,9 mrd CHF (fin 2017: 40,4 mrd) nouvelle poussée de croissance attendue au 2e semestre - LUKB S1: résultat d'exploitation 116,4 (111,9) mio CHF bénéfice net 99,8 (96,2) mio CHF 2018: bénéfice net au niveau de l'an derneir (2017: 198,4 mio CHF) - Huber+Suhner S1: chiffre d'affaires 474,0 mio CHF (cons. AWP: 424,4 mio) Ebit 44,3 mio CHF (cons. AWP: 34,1 mio) bénéfice net 31,6 mio CHF (cons. AWP: 25,7 mio) 2018: croissance d'au moins 10% marge Ebit attendue dans la cible 8-10% - Siegfried S1: chiffre d'affaires 377,2 mio CHF (cons. AWP: 377,4 mio) Ebitda 63,5 mio CHF (cons. AWP: 63,7 mio) bénéfice net 30,5 mio CHF (cons. AWP: 30,1 mio) 2018: objectif de chiffre d'affaires légèrement relevé objectif Ebitda confirmé, "nette amélioration" de la marge - Schlatter S1: entrées de commandes 59,4 (49,1) mio CHF 2018: confirme attendre un résultat supérieur à celui de 2017 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Alpine Select: performance positive pour le premier semestre - Skyguide note une croissance continue du trafic aérien au 1er semestre NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 CS: CP "prévoyance professionnelle: capital ou rente?", Zurich 09:45 Huber+Suhner: CP S1 10:00 Siegfried: CC S1 10:00 Komax: CC S1 10:30 Implenia: CP S1 11:00 BC de Lucerne: CP S1 11:00 BC de Thurgovie: CP S1 PRESSE DU JOUR - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi après-midi et soir: - ras aujourd'hui: (à 08h15) - euro/franc: 1,1389 - dollar/franc: 0,9887 - future Conf: - (lundi: +4 pb à 160,78%) - taux au comptant: - (lundi: -0,047%) - AFD: excédent commercial juillet 1,15 mrd CHF (CVS) exportations juillet 1,4% réel, -3,0% nominal (CVS sur 1 mois) importations juillet -1,4% réel, -2,8% nominal (CVS, sur un mois) - FH: exportations horlogères juillet +6,6% à 1,82 mrd CHF DIVERS lundi après-midi et soir: Suisse: - La Bourse suisse armée face à tous les risques - Rebond du marché suisse des fonds en juillet - Les cigarettiers accélèrent leur mue vers des produits sans fumée international: - L'organisme d'autorégulation des cryptomonnaies se précise aux Etats-Unis - La BCE inflige une amende de 4,3 millions EUR au Crédit Agricole - La Turquie conteste devant l'OMC les taxes américaines - Bonds: la France a emprunté 4,944 milliards d'euros à court terme - Crise de la livre: le Qatar promet de fournir la Turquie en devises aujourd'hui: Suisse: - La pénurie de main d'oeuvre qualifiée persiste en Suisse (Manpower) international: - Un Brexit "chaotique" menacerait l'unité européenne (Londres) plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 13 septembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS lundi après-midi et soir: - Emprunt: Banco Santander lève 150 mio CHF à 1,00% échéance 2024 aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Nebag: Urs Ledermann baisse sa participation à 5,75% - Barry Callebaut: BlackRock modifie légèrement sa participation à 3,12% - BFW Liegenschaften baisse sa participation en propre sous 3% - Galenica: JPMorgan augmente sa participation à 3,054% - Ascom: Credit Suisse Funds passe sous 3% - Logitech: BlackRock abaisse sa participation à 4,97% - Aryzta: BlackRock passe sous 3% - Oerlikon: Black Creek et Blackrock montent chacun à 3,03% - Temenos: BlackRock augmente sa participation à 5% sur BX Berne eXchange: - ras

