Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,31% à 9055 points (à 08h20) - SMI (mardi): +0,26% à 9082,86 points - SLI (mardi): +0,29% à 1480,29 points - SPI (mardi): +0,29% à 10'822,83 points - CAC 40 (mardi): +0,54% à 5408,60 points - Dax (mardi): +0,43% à 12'384,49 points - FTSE-100 (mardi): -0,34% à 7565,70 points - Dow Jones (mardi): +0,25% à 25'822,29 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,49% à 7859,17 points - S&P 500 (mardi): +0,21% à 2862,96 points - Nikkei (mercredi): +0,64% à 22'362.55 points AMBIANCE - attente du protocole de le Fed NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swiss Re: Russell Higginbotham nouveau CEO pour la réassurance dans EMEA SPI: - Blackstone Ressources veut collaborer avec une société helvético-colombienne - DKSH conclut un accord de distribution avec LivaNova - Medartis S1: chiffre d'affaires 61,0 (49,6) mio CHF Ebitda 5,8 (8,6) mio CHF bénéfice net 1,2 (2,5) mio CHF 2018: croissance des ventes attendue entre 16-19% marge Ebitda ajustée attendue entre 15-16% - Feintool S1: chiffre d'affaires net 337,3 mio CHF (cons. AWP: 325,2 mio) Ebit 25,7 mio CHF (cons. AWP: 25,0 mio) bénéfice net 16,9 mio CHF (cons. AWP: 16,2 mio) 2018: prévision de CA relevée à 670-700 (avant 630-650) mio CHF - Sensirion S1: chiffre d'affaires 90,2 (69,6) mio CHF Ebitda ajusté 15,0 (11,3) mio CHF résultat net -2,0 (+1,4) mio CHF 2018: chiffre d'affaires attendu entre 175-180 mio CHF - Orior S1: chiffre d'affaires 273,7 mio CHF (cons. AWP: 259,1 mio) Ebitda 28,7 mio CHF (cons. AWP: 27,4 mio) bénéfice net ajusté 15,3 (14,8) mio CHF la stratégie 2020 est efficace dans tous les domaines - Bossard confirme ses résultats et précise ses objectifs PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Raiffeisen S1: bénéfice net 416 (434) mio CHF résultat d'exploitation 517 (532) mio CHF masse sous gestion clientèle +0,55 à 210,5 mrd CHF prêts hypothécaires +2,1% à 176,3 mrd CHF 2018: la pression sur les marges d'intérêt va se maintenir recherche un nouveau CEO "à fond" - Repower de justesse dans le vert après six mois SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR - CPH: fuite de peroxyde d'hydrogène, deux employés hospitalisés - Une filiale de santésuisse porte plainte contre des EMS à Zoug - Trois magazines de Ringier Alxel Springer ne paraîtront plus NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 Orior: CC S1 10:00 Raiffeisen: CC S1 10:00 Sensirion: CC S1 10:00 Feintool: CP S1, Rapperswil-Jona 10:30 Medartis: CP S1, Bâle 10:30 Repower: CC S1 10:00 New Value: as. g., Zoug PRESSE MARDI SOIR - Audemars Piguet CEO: poursuite de la croissance, CA de 1,3 mrd CHF possible Watch Around (édition d'août) PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi après-midi et soir: - ras aujourd'hui: (à 08h15) - euro/franc: 1,1387 - dollar/franc: 0,9844 - future Conf: - (mardi: -8 pb à 160,70%) - taux au comptant: - (mardi: -0,057%) - ras DIVERS mardi après-midi et soir: Suisse: - Matières plastiques: une commission veut davantage protéger l'environnement - Climat: une commission veut favoriser les véhicules électriques - Cybersécurité: une commission veut plus de muscles pour le futur M. Cyber - Congé parental: une commission prône un congé de deux semaines international: - Environnement: Donald Trump veut doper le charbon - Brexit: l'UE et le Royaume-Uni vont désormais négocier "en continu" (Barnier) - Nouvelles sanctions américaines contre des entités russes - L'administration Trump temporise sur les taxes sur les voitures importées aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 13 septembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Temenos: BlackRock passe sous 5% - SPS: UBS Fund Management annonce 3,0005% - Sunrise: BlackRock augmente sa participation à 3,04% - Siegfried: JPMorgan Chase annonce une participation de 3,017% - Oerlikon: Blackrock réduit légèrement sa participation à 2,89% - Georg Fischer: Norges Bank augmente sa participation à 3,19% sur BX Berne eXchange: - ras

jh/