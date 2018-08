Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,03% à 9045 points (à 08h20) - SMI (mercredi): -0,38% à 9048,20 points - SLI (mercredi): -0,22% à 1476,96 points - SPI (mercredi): -0,28% à 10'792,58 points - CAC 40 (mercredi): +0,22% à 5420,61 points - Dax (mercredi): +0,01% à 12'385,70 points - FTSE-100 (mercredi): +0,11% à 7574,24 points - Dow Jones (mercredi): -0,34% à 25'733,60 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,38% à 7889,10 points - S&P 500 (mercredi): -0,04% à 2861,82 points - Nikkei (jeudi): +0,22% à 22'410,82 points AMBIANCE - conflit commercial américano-chinois en point de mire NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: résultats d'étude positifs avec Alpelisib (cancer du sein) SPI: - Straumann: Peter Zihla nommé responsable du segment numérique - Perrot Duval: renonce au versementn d'un dividende bonnes perspectives de hausse du CA pour Füll croissance organique attendue pour Infranor - Landis+Gyr: nouveau contrat d'Enedis pour des compteurs intelligents - Von Roll et Renault renforcent leur partenariat dans l'auto électrique - Peach Property S1: revenus locatifs 13,8 (6,8) mio CHF bénéfice net 26,5 (16,0) mio CHF 2018: attend toujours une solide hausse des revenus locatifs - LLB S1: bénéfice net définitif 45,8 (60,0) mio CHF afflux net d'argent frais 1,1 mrd CHF (annoncé 1,1 mrd) 2018: table sur un résultat net solide - Kuros nomme Pascal Longlade zum Chief Medical Officer - Sunrise T2: chiffre d'affaires 463 mio CHF (cons. AWP: 456 mio) Ebitda ajusté 150 mio CHF (cons. AWP: 146 mio) bénéfice net 24 mio CHF (cons. AWP: 19 mio) 2018: objectif de CA confirmé, Ebitda maintenant 595-605 mio CHF dividende attendu entre 4,15 et 4,25 CHF par action renouvelle le contrat d'accès au réseau fixe avec Swisscom - BCV S1: produit d'exploitatgion 493 mio CHF (cons. AWP: 498,9 mio) résultat d'exploitation 200 mio CHF (cons. AWP: 206,0 mio) bénéfice net 188 mio CHF (cons. AWP: 187,9 mio) afflux net d'argent frais 1,8 mrd CHF 2018: attend un résultat bon comme ceux des dernières années PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le bénéfice net de Banque Wir plonge au premier semestre - Senioresidenz à l'affût de nouvelles acquisitions SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Warteck Invest S1: bén. net avec revalorisations 8,4 (6,6) mio CHF Ebit sans revalorisations 12,3 (11,7) mio CHF - NZZ S1: bénéfice de 11,3 (12,8) mio CHF - revenus en baisse de 4% à 203 mio - Carpostal veut tester des taxis collectifs à Brugg - Swissgrid: démarrage des travaux de la ligne THT Chamoson-Chippis - Tamoil signe une garantie pour le démantèlement de la raffinerie NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE DU JOUR - L'avancée de la 5G ne peut être arrêtée (président Swisscom) Handelszeitung DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi après-midi et soir: - USA: la Fed devrait "bientot de nouveau relever les taux d'intérêt" (minutes) une escalade des tarifs est un risque à la baisse pour l'économie américaine (minutes) les reventes de logements baissent pour le 4e mois d'affilée en juillet recul des stocks de brut de 5,8 millions de barils à 408,4 Mb au 17/08 aujourd'hui: (à 08h15) - euro/franc: 1,1384 - dollar/franc: 0,9843 - future Conf: - (mercredi: -20 pb à 160,50%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,061%) - OFS: production du secteur secondaire +7,6% au 2e trimestre, ventes +8,3% DIVERS mercredi après-midi et soir: Suisse: - Economiesuisse revoit en baisse ses estimations de chômage en 2018 - Le Conseil fédéral propose de réviser la loi sur les cartels international: - USA: un banquier plaide coupable pour blanchiment d'argent au Venezuela - Poutine fustige les sanctions américaines "contre-productives" - Commerce: Washington et Pékin se reparlent après un long silence - Entre la Chine et les Etats-Unis 100 milliards d'échanges taxés aujourd'hui: Suisse: - Les primes d'assurance automobile plus basses que jamais (Comparis) international: - Taxes douanières: Pékin impose pour 16 mrd USD de biens américains - USA: entrée en vigueur de 25% de taxes sur 16 mrd USD d'importations chinoises plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 13 septembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mercredi: - Credit Suisse émet un Perpetual-Tier-1 pour 300 millions de francs suisses aujourd'hui: - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Swiss Re détient en propre 11,29% en positions d'achat - Santhera: Goldman Sachs réduit sa participation à 0,0002% - Meyer Burger: Petr Kondrashev réduit sa participation à 5,39% - Georg Fischer: BlackRock augmente légèrement sa participation à 5,44% - Ascom: Pictet Asset Management annonce 3,02% - Aryzta: BlackRock relève sa participation à 3,33% sur BX Berne eXchange: - ras

