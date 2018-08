Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,09% à 9058 points (à 08h20) - SMI (jeudi): +0,02% à 9049,72 points - SLI (jeudi): +0,04% à 1477,75 points - SPI (jeudi): +0,11% à 10'804,15 points - CAC 40 (jeudi): -0,02% à 5419,33 points - Dax (jeudi): -0,16% à 12'365,58 points - FTSE-100 (jeudi): -0,15% à 7563,22 points - Dow Jones (jeudi): -0,30% à 25'656,98 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,13% à 7878,46 points - S&P 500 (jeudi): -0,17% à 2856,98 points - Nikkei (vendredi): +0,85% à 22'601,77 points AMBIANCE - tensions commerciales et la réunion de Jackson Hole au centre NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel fonde une coentreprise avec Sincero, prend une majorité SPI: - Adval Tech S1: produit total de 104,0 (102,4) mio CHF Ebit 6,9 (4,8) mio CHF bénéfice net 7,8 (3,7) mio CHF - Mobilezone S1: ventes nettes 560,6 (513) mio CHF Ebit 23,0 mio CHF (18,4 mio) bénéfice net 16,8 (13,7) mio CHF 2018: objectif Ebit confirmé à 55-60 mio CHF - U-blox S1: chiffre d'affaires 199,0 mio CHF (cons. AWP: 216,8 mio) Ebit 28,5 mio CHF (cons. AWP: 31,2 mio) bénéfice net 25,1 mio CHF (cons. AWP: 23,2 mio) 2018: objectif de ventes abaissé à 435-445 (460-475) mio CHF objectif Ebitda abaissé à 90-100 (95-105) mio CHF - Meier Tobler S1: chiffre d'affaires 254,1 (187,7) mio CHF Ebit -0,7 (+5,4) mio CHF résultat net -7,3 (-3,1) mio CHF 2018: recul des recettes peut-être plus prononcé qu'au S1 départ du CFO et du directeur des ventes désigne Matthias Ryser au poste de CFO reprise du versement de dividendes toujours visée pour 2020 - Dätwyler rachète le brésilien Bins, 20 mio CHF de chiffre d'affaires annuel - Bachem S1: chiffre d'affaires de 110,9 (119,5) mio CHF Ebit 18,0 (21,4) mio CHF bénéfice net 16,5 (15,8) mio CHF 2018: très bon exercice annuel attendu - Nebag S1: bénéfice net de 6,80 Mio CHF (S1 2017 8,93 Mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ZKB S1: produit d'exploitation 1211 (1185) mio CHF résultat d'exploitation 436 (417) mio CHF bénéfice net 439 (420) mio CHF créances hypothécaires +1,5% par rapport à fin 2017 à 80,3 mrd CHF avoirs clientèle 298,2 mrd CHF (fin 2017: 288,8 mrd) SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Castle Private Equity attribue des options put à ses actionnaires - Castle AI a dégagé une nouvelle perte semestrielle - Credit Suisse confirme son attachement au marché russe malgré les sanctions US - Highlight Communications: nette hausse du chiffre d'affaires - Immo Helvetic a vu sa fortune croître au premier semestre - Swissgrid construit la première ligne à haute tension souterraine de Suisse - BC de Saint-Gall prévoit une augmentation de capital nominale de 29,4 mio CHF le canton ne participera pas à l'augmentation, maintient la majorité - SkyWork reprendra la ligne Lugano-Genève à partir de fin octobre - Les TPG mettent deux nouvelles lignes transfrontalières en service - Roche obtient le feu vert de la FDA pour un nouveau test Cobas cède un traitement expérimental en dormance depuis longtemps - Raiffeisen Privatbank Liechtenstein: bénéfice net de 1 mio CHF au 1er semestre - Swiss Life Asset Managers nomme un directeur de la technologie NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras PRESSE JEUDI APRES-MIDI ET SOIR - ABB recherché sur fond de rumeurs de cession de Power Grids Bloomberg - CFF: nouvelles oppositions au choix d'Arbedo-Castione pour les "officine" RSI - Helvetic Tours enregistre une forte croissance Travelnews.ch PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi après-midi et soir: - USA: les ventes de maisons neuves au plus bas depuis neuf mois en juillet les demandes d'allocations chômage reculent encore aujourd'hui: (à 08h15) - euro/franc: 1,1399 - dollar/franc: 0,9852 - future Conf: - (jeudi: +4 pb à 160,54%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,041%) - Japon: l'Inflation à 0,8% en juillet, comme en juin DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - Cartel dans les Grisons: la Comco publie son rapport sur les ententes de prix - Santé: tests de dépistage HIV désormais disponibles en pharmacie international: - Amérique latine: prévisions de croissance revues à la baisse (Cepal) - Pendant la guerre commerciale, les palabres continuent à Washington - USA: Trump prédit l'effondrement des marchés s'il venait à être destitué aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Argentine: perquisitions chez Cristina Kirchner, soupçonnée de corruption - Puissant typhon au Japon: dégâts limités, transports perturbés - Washington accuse Pékin de "déstabiliser" les relations avec Taïwan - Commerce: progrès à Washington sur l'Aléna, timide avancée avec la Chine plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 13 septembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Sunrise: Blackrock réduit son engagement à 2,91% - Oerlikon: Blackrock franchit un seuil et passe à 3,05% - Georg Fischer: Blackrock dispose encore de 5,31% - Ceva Logistics: UBS Fund Management rehausse à 5,86% sur BX Berne eXchange: - ras

