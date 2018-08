Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,48% à 9097 points (à 08h27) - SMI (vendredi): +0,04% à 9052,90 points - SLI (vendredi): +0,06% à 1478,41 points - SPI (vendredi): +0,00% à 10'804,53 points - CAC 40 (vendredi): +0,24% à 5432,50 points - Dax (vendredi): +0,23% à 12'394,52 points - FTSE-100 (vendredi): +0,19% à 7577,49 points - Dow Jones (vendredi): +0,47% à 25'790,35 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,86% à 7945,98 points - S&P 500 (vendredi): +0,62% à 2874,69 points - Nikkei (lundi): +0,88% à 22'799,64 points AMBIANCE - positive après de bons préalables NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: l'UE homologue Kymriah pour la thérapie cellulaire CAR-T investit à Stein, jusqu'à 450 nouveaux emplois investissement à Stein jusqu'à 90 mio CHF, pour Kymriah SPI: - Alpiq S1: chiffre d'affaires net 2,6 (2,6) mrd CHF Ebitda 93 (135) mio CHF perte nette 50 (-5) mio CHF 2018: attend toujours un résultat opérationnel inférieur à 2017 - Ems S1: bénéfice net +13,4% à 260 millions de francs suisses PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Salt: nouveau CEO, Pascal Grieder succède à Andreas Schönenberger - Saurer: bond de la rentabilité au premier semestre SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX VENDREDI APRÈS-MIDI, SOIR ET WEEKEND - CFF: le trafic reprend lundi entre Lausanne et Puidoux-Chexbres - PSP informera en temps opportun après l'incendie d'un immeuble à Zurich - Novartis: données positives de l'étude "Transition" avec Entresto - Neue Bank améliore sa performance au premier semestre - Highlight E&E S1: résultat d'exploitation +2,7 (-2,6) mio CHF - Julius Bär: enquête après des accusations de blanchiment contre un ex-employé NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - 09:15 Alpiq: CP S1, Olten PRESSE DU WEEKEND - Orascom: le président Sawiris table sur une amélioration l'an prochain SonntagsZeitung - Les S-Bahn de l'agglomération de Zurich amputés de quelques wagons SonntagsBlick - L'ambassadeur américain appelle Berne à négocier sur le commerce NZZ am Sonntag - Vaud accuse La Poste de discriminer les Romands 24 Heures PRESSE DU JOUR - Le MPC suspend une enquête concernant le piratage de Ruag radio SRF DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES vendredi après-midi, soir et weekend: - France: croissance revue à la baisse en 2019, prestations sociales touchées - La Fed fera "tout ce qui est en son pouvoir" face à l'inflation ou une crise (Powell) la Fed confirme le choix d'une hausse progressive des taux d'intérêt pas de risque élevé de surchauffe de l'économie américaine - USA: commandes de biens durables en recul en juillet à cause des transports aujourd'hui: (à 08h27) - euro/franc: 1,1425 - dollar/franc: 0,9844 - future Conf: - (vendredi: +7 pb à 160,61%) - taux au comptant: - (vendredi: -0,042%) - ras DIVERS vendredi après-midi et soir: Suisse: - Suisse-UE: le chef de la diplomatie française optimiste sur l'accord-cadre - Les Suisses ouverts à une taxe raisonnable sur les billets d'avion international: - Les négociations USA - Mexique sur l'Aléna sont "très" avancées (Guajardo) weekend: Suisse: - Le PDC ne veut pas lier l'achat de jets avec une défense sol-air - Les Vert'Lib divisés sur l'initiative pour des aliments équitables - Le PDB rejette nettement l'initiative pour l'autodétermination - L'UDC rejette les initiatives agricoles votées prochainement - L'UDC plébiscite sa propre initiative pour l'autodétermination - Les critiques de la gauche sur l'UE sont hypocrites, selon M. Rösti - Ligne Berne-Neuchâtel: un nouveau tunnel va raccourcir le trajet - Des citoyens lancent une initiative pour préserver le climat international: - Italie: attaquer l'UE c'est se tirer une balle dans le pied (commissaire) - Les Britanniques s'intéressent aux douanes suisses - Le patron de la BRI "alarmé" par la montée du protectionnisme - Trump: un accord commercial avec le Mexique pourrait "arriver bientôt" - Washington critique un plan d'aide européen à l'Iran - Crise économique, tensions avec les USA: Rohani appelle à l'unité aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 13 septembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Temenos: Patinex (Ebner) annonce 10,80% - AMS: T. Rowe Price Associates annonce une participation de 3,02% sur BX Berne eXchange: - ras

lk/