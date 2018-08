Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,12% à 9110 points (à 08h20) - SMI (lundi): +0,51% à 9098,70 points - SLI (lundi): +0,66% à 1488,18 points - SPI (lundi): +0,52% à 10'860,64 points - CAC 40 (lundi): +0,86% à 5479,10 points - Dax (lundi): +0,47% à 12'453,26 points - FTSE-100 (lundi): fermé (jour férié) - Dow Jones (lundi): +1,01% à 26'049,64 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,91% à 8017,90 points - S&P 500 (lundi): +0,77% à 2896,74 points - Nikkei (mardi): +0,06% à 22'813,47 points AMBIANCE - bonne après l'accord USA-Mexique - Bâloisee en point de mire après les chiffres NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - CS rachète des bonds Tier1 à taux élevé pour 5,9 mrd CHF - Nestlé et Starbucks finalisent l'accord annoncé - Roche: le directeur de Diagnostics Roland Diggelmann sur le départ - Bâloise S1: volume d'affaires 5,47 (5,67) mrd CHF bénéfice net 270 mio CHF (cons. AWP: 284 mio) ratio combiné net 94,1% (cons. AWP: 92,2%) fonds propres 6153 mio CHF (cons. AWP: 6170 mio) CEO: confiant pour l'évolution des affaires au 2e semestre - Baloise Bank Soba: rentabilité en hausse au premier semestre, malgré les taux SPI: - SHL Telemedicine: assemblée extraordinaire pour élire un administrateur - Ypsomed développe des technologies d'automation avec JDRF - Ceva: Laurent Binetti nommé directeur commercial - GAM détaille la liquidiation du fonds Absolute Return Bond - Flughafen Zürich S1: chiffre d'affaires 540 mio CHF (cons. AWP: 536,6 mio) Ebitda 297 mio CHF (cons. AWP: 293,2 mio) bénéfice net 130 mio CHF (cons. AWP: 137,4 mio) 2018: attend une hausse d'environ 6% des passagers prévision de bénéfice relevée, hausse de 10-12% - Vetropack S1: chiffre d'affaires 350,0 (310,2) mio CHF EBIT 40,6 mio CHF (cons. AWP: 31,6 mio) bénéfice net 30,0 mio CHF (cons. AWP: 25,8 mio) 2018: table sur une progression du résultat - Tamedia S1: chiffre d'affaires 477,5 (475,1) mio CHF EBIT 52,7 (95,2) mio CHF bénéfice net 39,9 (76,6) mio CHF - Tamedia/Goldbach: annulation des actions engagée, décotation prévue - Tamedia: augmente sa participation dans Zattoo à plus de 50% - Goldbach Group S1: chiffre d'affaires net 237,7 (236) mio CHF EBIT 16,2 (15) mio CHF bénéfice 5,0 (4,6) mio CHF - Valartis S1: perte définitive 0,44 mio CHF (annoncé 0,3-0,6 mio CHF) produit d'exploitation 6,5 (4,4) mio CHF 2018: mise sur de nouvelles participtions et projets - Allreal S1: produit des loyers 97,9 (87,5) mio CHF Ebit hors revalorisation 92 (85,7) mio CHF bénéfice net hors revalorisation 61,3 (59,3) mio CHF 2018: table sur légère hausse du bénéfice d'exploitation PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Croissance tous azimuts pour LGT Bank au premier semestre - Repower réduit les tarifs d'électricité de près de 5% SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX LUNDI APRÈS-MIDI ET SOIR - ENR Russia Invest affiche une perte de 0,12 million de francs suisses au 1er semestre - HNA prolonge le mandat du patron de Swissport à fin 2019 - Lugano Airport: Borradori succède à Bianchi, Lombardi à la vice-présidence - La compagnie aérienne SkyWork multiplie par plus de deux son capital-actions - KTM Industries S1: bénéfice net 52,7 (41,4) mio EUR 2018 chiffre d'affaire attendu à environ 1,57 mrd EUR Ebit anticipé à au moins 160 mio EUR - Baumgartner S1: bénéfice net 65'200 (60'000) francs suisses - Atos Suisse: Andreas Cantoni rejoint la direction NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:15 OFS: baromètre de l'emploi au T2 09:15 OFS: parahôtellerie au T2 09:30 Allreal: CP S1, Zurich 09:30 Goldbach: CC S1 09:30 Bâloise: CC S1 10:00 Flughafen Zürich: CC S1 10:00 Tamedia: CC S1 10:00 Swissmem: CP semestrielle, Zurich PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES lundi après-midi et soir: - ras aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1447 - dollar/franc: 0,9803 - future Conf: - (lundi: -11 pb à 160,50%) - taux au comptant: - (lundi: -0,045%) - ras DIVERS lundi après-midi et soir: Suisse: - Médicaments: pas de problème avec les produits au valsartan, selon Swissmedic international: - Brexit: Philippe demande au gouvernement de travailler au scénario sans accord - Le Canada veut un accord de libre-échange avec les pays de l'Asean (ministre) - Donald Trump annonce la conclusion d'un accord commercial avec le Mexique - La livre turque chute à la réouverture des marchés - Bonds: la France a emprunté au total 4,688 milliards d'euros à court terme aujourd'hui: Suisse: - La Comco clôture une enquête préalable contre Swatch et Richemont international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 13 septembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) Goldbach (après rachat par Tamedia, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Swissquote annonce détenir en propre 2,9%/2,37% - Sunrise: BlackRock augmente sa participation à 3,14% - Santhera: JPMorgan annonce une participation de 3,03% - AMS: Hillhouse annonces diverses participations, actuellement 3,03% - OC Oerlikon: Baillie Gifford réduit sa participation à 2,99% - LafargeHolcim: Norges Bank annonce une participation de 3,01% - Georg Fischer: Norges Bank réduit sa participation à 2,73% - BFW Liegenschaften: MV Immoxtra Schweiz Fonds annonce 3,18% - Asmallworld détient moins de 3% de ses propres actions - Aryzta: Norges Bank augmente sa participation à 3,06% sur BX Berne eXchange: - ras

