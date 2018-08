Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: +0,19% à 9102 points (à 08h20) - SMI (mardi): -0,16% à 9084,26 points - SLI (mardi): -0,11% à 1486,58 points - SPI (mardi): -0,14% à 10'845,36 points - CAC 40 (mardi): +0,11% à 5484,99 points - Dax (mardi): -0,09% à 12'527,42 points - FTSE-100 (mardi): +0,52% à 7617,22 points - Dow Jones (mardi): +0,06% à 26'064,02 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,15% à 8030,04 points - S&P 500 (mardi): +0,03% à 2897,52 points - Nikkei (mercredi): +0,15% à 22'848,22 points AMBIANCE - légèrement ppositive NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: feu vert de l'UE à une combinaison Tafinlar/Mekinist Alcon rappelle un dispositif chirurgical pour le glaucome SPI: - Jungfraubahn S1: produit d'exploitation 100,2 (92,2) mio CHF Ebit 25,4 (21,2) mio CHF bénéfice net 20 (16,9) mio CHF 2018: bien positionné sur les marchés en croissance au S2 - Emmi S1: chiffre d'affaires 1,67 mrd CHF (cons. AWP: 1,69 mrd) Ebit 95,0 (cons. AWP: 97,7) mio CHF bénéfice net 129,0 mio CHF (cons. AWP: 130,0 mio) 2018: les objectifs de mars devraient être atteints objectifs recettes pour division Europe relevé de 2-4% - Intershop S1: revenus net des immeubles 39,0 (39,6) mio CHF Ebit 46,9 (36,4) mio CHF bénéfice net 32,7 (29,4) mio CHF 2018: attend un résultat opérationnel "réjouissant" PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Gategroup acquiert la société allemande SCK Sky Catering Kitchen SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MARDI APRÈS-MIDI ET SOIR - La Poste: Benno Bucher devient le nouveau chef des finances de CarPostal - Hiag rachète un site immobilier à Rohner Pratteln - La Banque cantonale de Bâle s'accorde avec le DoJ - paiement de 60,4 mio USD - Vicenda nomme Walter Berchtold président exécutif - SGS étend ses capacités d'analyse à Genève - Aevis: Swiss Medical Network réorganise son réseau de cliniques - Roivant: Urovant acquiert les droits sur candidat contre la vessie hyperactive NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:00 CS-CFA: indice août 10:00 Salt: résultats S1 10:00 Intershop: CC S1 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mardi après-midi et soir: - USA: la confiance des consommateurs au plus haut depuis 2000 - Tessin: le commerce de détail poursuit sa progression au 2e trimestre aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1408 - dollar/franc: 0,979 - future Conf: - (mardi: +2 pb à 160,52%) - taux au comptant: - (mardi: -0,029%) - Allemagne: le moral des consommateurs recule légèrement (GfK) DIVERS mardi après-midi et soir: Suisse: - Bus longue distance: une commission du National veut plus de protection - Tribunal pénal fédéral: un courtier en pétrole condamné pour corruption international: - Confirmation à la Fed de Richard Clarida, un gouverneur choisi par Trump - Aléna: Ottawa ne signera un accord que s'il "est bon pour le Canada" - Aléna: Mnuchin souhaite intégrer "rapidement" le Canada à l'accord - Frets maritimes: les frets secs baissent, les pétroliers robustes aujourd'hui: Suisse: - Votations fédérales: le soutien aux initiatives agricoles s'effrite international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 13 septembre) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS mardi après-midi et soir: - Vifor Pharma lève 465 millions de francs suisses à 0,75%, échéance 2022 ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - sur BX Berne eXchange: - ras

lk/