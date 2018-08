Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,10% à 9075 points (à 08h25) - SMI (mardi): -0,00% à 9083,84 points - SLI (mardi): -0,01% à 1486,36 points - SPI (mardi): +0,02% à 10'847,38 points - CAC 40 (mardi): +0,30% à 5501,33 points - Dax (mardi): +0,27% à 12'561,8 points - FTSE-100 (mardi): -0,71% à 7563,21 points - Dow Jones (mardi): +0,23% à 26'124,57 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,99% à 8109,69 points - S&P 500 (mardi): +0,57% à 2914,04 points - Nikkei (mercredi): +0,09% à 22'869,50 points AMBIANCE - peu de mouvement NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Clariant coopère avec Haelixa et prend une participation minoritaire - Roche: succès en phase III avec Hemlibra - Partners Group: David Layton devient co-CEO - Kühne+Nagel réorganise ses activités en Europe SPI: - LLB: Dominik Rutishauser nommé CEO de LLB Swiss Investment AG - Asmallworld S1: chiffre d'affaires 3,9 (1,8 mio CHF Ebitda -1,4 (-0,8) mio CHF - Banque Profil de Gestion convoque une assemblée générale extraordinaire - Hochdorf S1: chiffre d'affaires 281,6 (302,4) mio CHF Ebit 2,9 (15,8) mio CHF résultat net -2,2 (+14,0) mio CHF table sur S2 "très solide" - Investis S1: produit exploitation 98 (93,6) mio CHF Ebitda hors revalorisation 19,7 (17,6) mio CHF bénéfice net 21,7 mio CHF (cons. AWP: 20,2 mio) S2: table sur taux de croissance plus faible 2018: poursuite de la hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice confirme les objectifs moyen terme pour 2019 - Molecular Partners S1: chiffre d'affaires 9,4 mio CHF (S1 2017 6,0 mio) perte nette 11,7 (19,4) mio CHF liquidités 122,4 (156,9) mio CHF 2018: dépenses au bas de la fourchette 50-60 mio CHF - Varia US Properties S1: produit des loyers 35,3 (26,2) mio USD bénéfice/action avec revalorisations 1,38 (1,83) USD confirme un dividdende de 2,50 francs suisses par action en 2019 2018: table sur croissance de la valeur et résultats solides - Meyer Burger nomme Manfred Häner directeur financier PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Aventron relève ses ambitions à court terme après le premier semestre SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX MERCREDI APRÈS-MIDI ET SOIR - Hiag Immobilien se dote d'un nouvel administrateur - Bénéfice net en hausse pour SFPI au premier semestre - Reyl: le bénéfice net semestriel s'envole grâce à un apport exceptionnel - Formulafirst voit ses résultats semestriels chuter - Départ à la direction de CKW - BKW: dernière révision de la centrale nucléaire de Mühleberg en cours - SPS: la filiale Wincasa continuera de gérer les immeubles de Swisscom - Rédaction en chef bicéphale pour Radio Fribourg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 09:30 Swissbanking: CP baromètre des banques 2018, Zurich 10:00 CS: CP économie suisse des PME 2018, Zurich 10:00 Givaudan: journée des investisseurs, Zurich 10:00 Hochdorf: CC S1 10:00 Investis: CC S1 15:30 Suisse Tourisme: CP lancement de la campagne d'automne 18:00 Banque Privée Edmond de Rothschild: résultats S1 PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES mercredi après-midi et soir: - USA: la croissance légèrement révisée en hausse au 2e trimestre à 4,2% (rythme annuel) recul surprise des promesses de logements en juillet baisse des stocks de brut de 2,6 millions de barils à 405,8 Mb au 24/08 - Brésil: la croissance a ralenti au deuxième trimestre (analystes) aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1363 - dollar/franc: 0,9714 - future Conf: - (mercredi: +10 pb à 160,62%) - taux au comptant: - (mercredi: -0,034%) DIVERS mercredi après-midi et soir: Suisse: - La part réservée aux héritiers légaux devrait diminuer international: - Argentine: le FMI avancera ses versements pour soutenir le programme économique - Commerce: "possibilité" d'un accord sur l'Aléna "d'ici vendredi" (Trudeau) - Brexit: l'UE prête à proposer à Londres un accord de partenariat inédit - USA: une commission bloque des taxes sur les importations de papier canadien - Brexit: Londres parle de "marge de manoeuvre" sur la date de l'accord - Les Etats-Unis contestent devant l'OMC les surtaxes russes - Négociations commerciales avec les Etats-Unis: le Canada se dit "optimiste" - Argentine: le FMI va avancer ses versements pour soutenir le programme Macri aujourd'hui: Suisse: - ras international: - ras plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 3.10) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Basilea: Credit Suisse annonce des participations de 10,35%/2,35% - Ceva Logistics: UBS Fund Management et Och réduisent leur participation - Comet: Cologny Advisors abaisse sa participation à 2,99% - Barry Callebaut: BlackRock annonce une participation de 3,16% - Georg Fischer: Norges Bank augmente sa participation à 3,18% - LafargeHolcim: Norges Bank abaisse sa participation à 2,997% - Mobimo: UBS Fund Management réduit sa participation sous 3% - Siegfried: RAG-Stiftung réduit sa participation à 4,09% - Temenos: BlackRock augmente sa participation à 5% - UBS: BlackRock réduit ses positions d'achat à 4,99% sur BX Berne eXchange: - ras

lk/