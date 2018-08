Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS - SMI avant-Bourse: -0,28% à 9017 points (à 08h20) - SMI (jeudi): -0,46% à 9042,06 points - SLI (jeudi): -0,49% à 1479,11 points - SPI (jeudi): -0,39% à 10'804,66 points - CAC 40 (jeudi): -0,42% à 5478,06 points - Dax (jeudi): -0,54% à 12'494,24 points - FTSE-100 (jeudi): -0,62% à 7516,03 points - Dow Jones (jeudi): -0,53% à 25'987,19 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,26% à 8088,36 points - S&P 500 (jeudi): -0,44% à 2901,13 points - Nikkei (vendredi): -0,02% à 22'865,15 points AMBIANCE - Trump rallume une nouvelle fois la mèche de la guerre commerciale NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swiss Life finalise l'acquisition de Beos SPI: - Romande Energie stabilisera dans l'ensemble ses tarifs en 2019 - Plazza S1: produit des loyers 8,8 (7,7) mio CHF bénéfice net hors revalorisation 4,9 (4,2) mio CHF 2018: table sur hausse de 25% du produit des loyers bénéfice avant revalorisation doit augmenter d'un tiers - Sonova: programme de rachat d'actions de jusqu'à 1,5 mrd CHF - PSP Swiss Property vend le projet "Bahnhofareal" à Rheinfelden - Valiant Bank: Ewald Burgener nommé CEO - Zug Estates S1: produit des loyers 23,4 (20,8) mio CHF bénéfice net avant revalorisation 14,8 (13,0) mio CHF 2018: table sur hausse du bénéfice avant revalorisation - IVF Hartmann S1: chiffre d'affaires 66,0 (66,4) mio CHF IVF Hartmann S1: Ebit 7,4 (8,8) mio CHF bénéfice net 6,1 (7,5) mio CHF 2018: table sur recettes stables - CFT S1: résultat d'exploitation 41,5 (37,2) mio CHF bénéfice net 31,8 (27,4) mio CHF S2: opportunités d'acquisitions toujours scrutées - Starrag: départ du responsable de la division Aéronautique et Energie PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX JEUDI APRÈS-MIDI ET SOIR - La Fed a donné un an de plus à CS et UBS pour établir leur testament - Tamedia: grève suspendue pour une durée indéterminée - Edmond de Rothschild S1: bénéfice net 104 (34,6) mio CHF AuM 139 (fin 2017: 137) mrd CHF - Schindler nomme Petra A. Winkler cheffe juriste - FMV inaugure sa nouvelle centrale hydroélectrique à 67 millions - Unilabs va biffer environ 35 postes - WWZ: stagnation dans l'énergie au 1er semestre - CFF: le Contrôle fédéral des finances enquête sur la police ferroviaire NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES 10:30 Zug Estates: CC S1 10:30 Financière Tradition: CP S1, Zurich 19:30 Edisun Power: résultats S1 10:00 economiesuisse: journée de l'économie (jus. 14:30), Brugg Windisch PRESSE JEUDI APRÈS-MIDI - Lugano Airport: la reprise des vols Lugano-Genève reste prioritaire RSI - Baselworld: le nombre de participants n'a pas chuté malgré le départ de Swatch Watcharound PRESSE DU JOUR - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES jeudi après-midi et soir: - Brésil: le chômage poursuit sa baisse, à 12,3% au trimestre mai-juillet - USA: l'inflation sur un an au plus haut depuis 6 ans à 2,3% en juillet (PCE) les dépenses des ménages progressent plus vite (+0,4%) que leurs revenus (+0,3%) en juillet légère augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage (213.000) - Allemagne: l'inflation se stabilise en août, à 2,0% sur un an (provisoire) - Canada: progression du PIB de 2,9% en rythme annuel au 2e trimestre aujourd'hui: (à 08h20) - euro/franc: 1,1303 - dollar/franc: 0,9676 - future Conf: - (jeudi: +15 pb à 160,85%) - taux au comptant: - (jeudi: -0,019%) - Japon: nouveau recul de la production industrielle, chômage toujours très bas - Chine: le secteur manufacturier se redresse malgré Trump DIVERS jeudi après-midi et soir: Suisse: - Sécurité: contre des standards nationaux pour les entreprises privées - Exportations d'armes: une commission refuse de s'exprimer sur les exportations - Le parlement zougois approuve la première hausse fiscale en 40 ans - Ex-régies fédérales: Berne doit examiner les possibles conflits d'intérêts - Assurance maladie: des parlementaires insistent pour une déduction fiscale international: - La livre turque dégringole, démission d'un responsable de la banque centrale - La Banque d'Argentine relève son taux directeur pour enrayer la chute du peso - Accord nucléaire: l'Iran respecte ses engagements, selon l'AIEA - Commerce: l'UE prête à inclure l'automobile dans un accord avec les USA - Bonds: l'Italie emprunte 7,75 milliards d'euros, avec des taux en hausse aujourd'hui: Suisse: - ras international: - Malgré la perfusion du FMI, chute incontrôlée du peso argentin - Aléna: "pas d'accord" jeudi soir, les discussions continuent vendredi (Canada) plus tard: - prochaine échéance Eurex le 21 septembre - offre de rachat: Banque Cler: la BC de Bâle offre 52,00 CHF (en cours jusqu'au 3.10) - prochaines cotations sur SIX: ras - prochaines décotations sur SIX: Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019) Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue) - Adaptation des indices SIX au 24 septembre: pas de changement au SMI AMS et Temenos remplacent Aryzta et Bâloise au SLI BB Biotech et VAT remplacent DKSH et Galenica au SMIM HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - ras plus tard: 19.09: - HBM (1,50 CHF) - Logitech (0,6727 CHF) - Richemont (1,90 CHF) RATING DE CRÉDIT - ras EMPRUNTS aujourd'hui: - ras jeudi après-midi: - First Abu Dhabi Bank PJSC lève 200 mio CHF à 0,3225%, échéance 2023 - Lafargeholcim lève 440 millions de francs suisses à 1% échéance 2024 ANNONCES DE PARTICIPATIONS: sur SIX Swiss Exchange: - Comet: Pictet Asset Management recule à 2,34% - Lonza: TIAA-CREF ramène son engagement sous la barre des 3% - Implenia: Credit Suisse Fund Management relève sa part à 3,01% - Ceva Logistics: groupe Capital/Franklin/Apollo et CMA-CGM réduisent leur part - Sunrise: Blackrock monte à 3,43% - VZ Holding: Capital Group relève sa part à 5,001% sur BX Berne eXchange: - ras

